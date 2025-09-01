लखनऊ: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में पर्यटकों को बेहतर और किफ़ायती ठहरने की सुविधा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. नई 'उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होमस्टे नीति 2025' से लखनऊवासी बड़े उत्साह के साथ अपने घरों को होमस्टे के रूप में पंजीकृत करा रहे हैं.

सस्ते दामों पर आरामदायक स्टे: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस पहल से धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर आने वाले यात्रियों को अब होटल का किफायती विकल्प मिलेगा, जहां वे सस्ते दामों पर न केवल आरामदायक ठहराव का आनंद ले सकेंगे, बल्कि एक घरेलू और पारिवारिक माहौल भी महसूस करेंगे.

पर्यटकों के ठहरने की समस्या होगी दूर: 'उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होमस्टे नीति 2025' के तहत राजधानी लखनऊ में करीब 800 होमस्टे बनाए जाने का अनुमान है. इतनी बड़ी संख्या में होमस्टे बनने से एक ओर पर्यटकों के ठहरने की समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे.

घरों को पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा: उन्होंने बताया कि इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन और अनुदान की भी व्यवस्था की गई है, ताकि राज्य के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे अपने घरों को पर्यटन हित में उपयोग करें. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों का आगमन वर्ष 2024-25 में 65 करोड़ दर्ज किया गया, जो इसे भारत में घरेलू पर्यटन में अग्रणी बनाता है.

यूपी में बढ़ रही विदेशी पर्यटकों की संख्या: विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी यात्रा परेशानी मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति 2025 लागू किया है. यह योजना 'अतिथि देवो भव:' की अवधारणा से प्रेरित है.

संस्कृति और परंपरा का प्रसार होगा: यह नीति देशी के साथ विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने उनकी संस्कृति का अनुभव और परंपराओं को समझने तथा स्थानीय व्यंजनों के स्वाद के लिए एक उत्कृष्ट अवसर देती है. बीएंडबी एवं होमस्टे नीति 2025 के तहत अब पर्यटन स्थलों के आसपास कोई भी व्यक्ति अपने 01 से 06 कमरों तक के आवासीय भवन (जिसमें वह स्वयं निवास करता हो) को होमस्टे के रूप में रजिस्टर करा सकता है.

प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था: इसके तहत अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी. सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा. इच्छुक आवेदक इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in पर आवेदन कर सकते हैं.

गोल्ड और सिल्वर में प्लान उपलब्ध: यह योजना दो श्रेणियों गोल्ड और सिल्वर में वर्गीकृत की गई है. राज्य में पहले ऐसी कोई नीति न होने के कारण होमस्टे संचालकों को केंद्र सरकार के निधि प्लस पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ता था. अब राज्य सरकार की नई नीति के तहत वे स्थानीय निकायों की अनापत्ति लेकर सरल प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.



