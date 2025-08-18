ETV Bharat / state

देवघर में सड़क किनारे लगे पेड़ दे रहे हादसे को दावत

बारिश के मौसम में कई प्रकार के पौधे सड़कों के इधर-उधर उगने लगते हैं, जो हादसों का कारण बनते हैं.

सड़क किनारे लगे जंगली पेड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 6:28 PM IST

देवघर: बारिश का मौसम आते ही सड़कों पर वैसे पौधे उपजने लगते हैं जो जंगली पौधों के रूप में देखे जाते हैं. यह पौधे बारिश का मौसम आते ही अधिक बढ़ने लगते हैं. ऐसे पौधे और झाड़ियां कई बार सड़कों पर हादसे का कारण बनती हैं. इन दिनों देवघर से सारठ और पालाजोड़ी होते हुए जामताड़ा जाने वाले रास्ते में भी इसी तरह की झाड़ियां हो गई हैं, जिसकी वजह से तीव्र मोड़ पर लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है.

देवघर से सारठ और जामताड़ा जाने वाले यात्री बताते हैं कि सड़क किनारे लगे पेड़ की वजह से जहां तीव्र मोड़ है, वहां पर वाहन चलाने के दौरान कुछ भी दिखाई नहीं देता है. जिस वजह से कई बार लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं. बारिश की वजह से सड़क किनारे अत्यधिक झाड़ी उगने के कारण पिछले एक महीने में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं.

संवाददाता हितेश की रिपोर्ट (Etv Bharat)

वहीं पेड़ की टहनियों के बढ़ने की वजह से सड़क किनारे चरने वाले मवेशी भी रोड पर आ जाते हैं जिससे सड़क हादसे की संभावना और भी बढ़ जाती है. सड़क किनारे लगे ज्यादातर पेड़ वैसे हैं जो झाड़ीदार हैं और उसमें फल भी नहीं होते हैं.

स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए सारठ के विधायक चुन्ना सिंह उर्फ उदय शंकर सिंह ने सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क किनारे लगे पेड़ों के अनावश्यक टहनियों को छांटा जाए ताकि सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं लोगों को बचाया जा सके.

उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक स्थानीय ग्रामीण लोग सड़क किनारे उगने वाली अनावश्यक टहनियों के पत्तों को काटते थे और वह अपने घर में कई कामों में उसे उपयोग करते थे. लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब ग्रामीण भी सड़क किनारे लगे पेड़ की टहनियों को नहीं काट रहे हैं. जिस कारण पेड़ की टहनियां बढ़ती जा रही हैं. जिससे लोगों को सड़क पर दिक्कत हो रही है.

पेड़ की बढ़ रही टहनियों को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी यशराज कुमार बताते हैं कि बारिश के मौसम में कोई भी पौधा ज्यादा फलता फूलता है. खासकर वैसे पौधों में ज्यादा बढ़ोतरी होती है जो जंगल झाड़ की श्रेणी में आते हैं. बारिश के मौसम में जब नाइट्रोजन और पानी की अत्यधिक मात्रा पौधों को मिलती है तो वह अपना आकार बड़ा करते हैं. इसलिए सड़क किनारे लगे पेड़ बढ़ते जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ऐसे पेड़ों को नष्ट करने के लिए विशेष केमिकल का भी उपयोग करती है और समय-समय पर पेड़ों की छंटाई भी की जाती है. ऐसे पेड़ों की रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में ही घास के साथ उपज रहे जंगली पौधों को भी नष्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे जंगली पेड़ जब सड़क किनारे बड़े होते हैं तो यातायात व्यवस्था में बाधा डालते हैं.

स्थानीय विधायक चुन्ना सिंह उर्फ उदय शंकर सिंह ने मांग की है कि ऐसे पेड़ों को जल्द से जल्द काटा जाना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में ये सभी जंगली पेड़ लोगों के जान-माल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

