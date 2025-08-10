नई दिल्ली: भीषण बारिश के बाद देश की राजधानी दिल्ली पानी-पानी हो गई... कई वीवीआईपी इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली.... सरकार के सारे दावे धरे के धरे रह गए. वहीं, विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है.

आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार नालों की डिसिल्टिंग (कीचड़ निकालने) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेजों को नष्ट कर रही है. यह दावा एक सूचना का अधिकार जवाब पर आधारित है, जिसमें मुख्य सचिव कार्यालय ने कहा है कि उन्हें डिसिल्टिंग और थर्ड पार्टी ऑडिट से संबंधित शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई. जबकि, सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पत्र की प्रतियां मीडिया और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है.

दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन हुई बारिश और जलभराव ने कई लोगों की जानें ली. एक तरफ रक्षाबंधन के दिन लोग घंटों सड़क पर फंसे रहे तो दूसरी ओर जलभराव से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं ने शहर को झकझोर दिया. पहली घटना में भारी बारिश के कारण एक दीवार गिर गई, जिससे सात लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो बच्चे, दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल थे.

सौरभ भारद्वाज ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

जबकि, दूसरी घटना में ढाई साल का एक बच्चा अपने घर से बाहर निकलते समय खुले सीवर में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. परिजनों को बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि बच्चा बहनों द्वारा राखी बांधने का इंतजार करते हुए लापता हुआ था. इन हादसों के बाद डीसिल्टिंग कार्यों पर गंभीर सवाल उठे हैं.

''लगता है अब दिल्ली सरकार नालों के डिसिल्टिंग से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज़ को नष्ट कर रही है. RTI के जवाब में CS ऑफिस ने कहा है कि उनको मेरे द्वारा भेजी गई डिसिल्टिंग और थर्ड पार्टी ऑडिट की शिकायत मिली ही नहीं. जिस पत्र की कॉपी मीडिया और सोशल मीडिया के पास है वो पत्र मुख्य सचिव को मिला ही नहीं ? ये तो सीधा कानूनी अपराध है.''- सौरभ भारद्वाज, अध्यक्ष, दिल्ली आम आदमी पार्टी

आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा; ''जिस डीसिल्टिंग कार्य का ढोल पिछले चार महीनों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा पीटा जा रहा था, उसमें करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद थर्ड पार्टी ऑडिट न होने पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उपराज्यपाल (एलजी) को पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.''

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 13 जून 2024 को मुख्य सचिव को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया था. 14 जून को गृह मंत्रालय को भी शिकायत भेजी गई. इसके बावजूद न तो ऑडिट हुई, न ही रिपोर्ट सौंपी गई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 29 जुलाई 2025 को दायर आरटीआई के जवाब में मुख्य सचिव के कार्यालय ने कहा कि संबंधित पत्र उन्हें मिला ही नहीं, जबकि ये पत्र पहले मीडिया और सोशल मीडिया पर साझा किए जा चुके थे.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सरकारी दस्तावेज गायब या नष्ट किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि पुराने मुख्य सचिव और सरकार को बचाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश है.

ये भी पढ़ें: