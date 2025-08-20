ETV Bharat / state

कोरबा के वीआईपी रोड पर एक्सीडेंट के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट - KORBA NEWS

कोरबा में एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि एक्सीडेंट के बाद हुए विवाद के बाद दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट भी की.

कोरबा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 12:47 PM IST

कोरबा: शहर के वीआईपी रोड पर एक छोटे से एक्सीडेंट ने बड़ा तूल पकड़ लिया. एक्सीडेंट के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. इसके बाद एक पक्ष ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया. खबर है कि एक्सीडेंट के बाद कुछ युवक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बुरी तरह से पीटने लगे.
पिट रहे व्यक्ति के बेटे ने बीच बचाव का प्रयास किया तो युवकों ने उसे भी पीट दिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. माहौल गर्मा गया. पुलिस को सूचना मिली तो जवान मौके पर पहुंचे और मारपीट को शांत कराया.

कोरबा में एक्सीडेंट के बाद मारपीट पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

वीआईपी रोड पर कुछ समय के लिए थम गए वाहनों के पहिए : यह पूरी घटना मंगलवार के दोपहर की है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग वीआईपी रोड में यह मारपीट हो रही थी. कुछ समय पहले इसी रोड में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है. लगातार इस रोड पर हादसे हो रहे हैं. मंगलवार को भी विपरीत दिशा से आ रहे दो मोटरसाइकिल आपस टकरा गए. इसमें एक युवक को मामूली चोट लगी, इसी से गुस्साये युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकल सवार व्यक्ति की पिटाई कर दी. जिसे देख मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के परिचित भी वहां आ गए. इसके बाद दोनों पक्ष में बहस और मारपीट की नौबत आ गई. दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई.

घर में घुसकर मारपीट की चर्चा : इस पूरे मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की है, ऐसी चर्चा है. हालांकि पुलिस ने इस तरह के किसी भी घटना से इनकार किया है. जबकि मौके पर मौजूद कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एक्सीडेंट के बाद दो पक्षों में बहस के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है. इस मामले में पुलिस ने लगभग एक दर्जन लोगों का एमएलसी करवाया है. जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई है.

वीआईपी रोड पर एक्सीडेंट के बाद मारपीट (ETV Bharat Chhattisgarh)

दर्ज किया गया एफआईआर : भूषण एक्का ने बताया कि इस मामले में उदय सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है. सिविल लाइन थाना, रामपुर क्षेत्र के वीआईपी रोड में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था. जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट हुई है. आरोपियों पर अपराध दर्ज कर लिया गया है. विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है.

