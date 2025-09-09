ETV Bharat / state

हाईवे पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद बाइक-ट्रक जले, चालक की मौत

बूंदी से गुजर रहे हाईवे पर मंगलवार को एक ट्रक ने बाइक को कुचल दिया. टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई.

Truck and bike caught fire in the accident
हादसे में ट्रक और बाइक में लगी आग (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
बूंदी: नेशनल हाईवे पर मंगलवार दोपहर को रोड कट से सड़क पार कर रहे बाइक चालक को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल धूं-धूं कर जल उठी और आग ने सब्जियों से भरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में अलोद निवासी 35 वर्षीय आबिद अली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई.

2 घंटे हाइवे जाम, लोग हुए परेशान: करीब दो घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा. वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग जाम में फंसे बेहाल होते रहे. ट्रक और बाइक जलकर पूरी तरह खाक हो गए. सूचना पर सदर थाना पुलिस और नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची. मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

अव्यवस्थित कट दे रहे मौत को दावत: थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि हादसा बाइक चालक के हाइवे कट से सड़क पार करने के दौरान हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया और यातायात व्यवस्था सुचारू करवाई गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर बने अव्यवस्थित कट आए दिन मौत को दावत देते हैं. प्रशासन को बार-बार शिकायतें करने के बावजूद सुधार नहीं हुआ. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तेज रफ्तार ट्रकों और खतरनाक कटों के चलते लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग लापरवाह बना हुआ है.

