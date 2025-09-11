ETV Bharat / state

बूंदी रेलवे ब्रिज पर फिर हादसा, तेल टैंकर ने बाइक सवार मां-बेटे व पौत्र को मारी टक्कर, महिला की मौत

बूंदी : जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. बुधवार को बूंदी रेलवे ब्रिज के पास हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. तेल से भरे टैंकर ने एक मोटरसाइकिल को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उस पर सवार मां, बेटा और पौत्र सड़क पर जा गिरे. हादसे में मां घिसी बाई तालेड़ा गुमानपुरा निवासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पौत्र गंभीर रूप से घायल हो गया. महिला का पुत्र, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वह बाल-बाल बच गया.

सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि बुधवार रात गुमानपुरा निवासी बैरागी परिवार की घिसी बाई अपने बेटे और पोते के साथ बूंदी से गांव लौट रही थी. जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल बूंदी रेलवे ब्रिज के पास पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार तेल टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक से तीनों उछल कर सड़क पर गिर पड़े. लोगों ने जब तक उन्हें संभाला, तब तक घिसी बाई गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं.

पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, महिला ने तोड़ा दम : सदर थाना अधिकारी रमेश आर्य तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने घिसी बाई को मृत घोषित कर दिया. उनका पौत्र गंभीर स्थिति में भर्ती है और इलाज जारी है. बाइक चला रहे पुत्र को हल्की चोटें आई हैं. थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि घटना के बाद तेल से भरे टैंकर को जब्त कर लिया गया है. मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और टैंकर चालक की लापरवाही की पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.