अजमेर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा: तेज रफ्तार कंटेनर ने खड़े कैंटर को मारी टक्कर, महिला की मौत - ACCIDENT ON DELHI EXPRESS HIGHWAY

घटनास्थल पर हादसाग्रस्त वाहन व जमा लोग ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 14, 2025 at 10:40 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 11:39 AM IST 3 Min Read

जयपुर: राजधानी जयपुर में अजमेर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर में सड़क पर खड़े कैंटर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक पुलिसकर्मी समेत तीन लोग घायल हो गए. कुछ श्रद्धालु यूपी के आगरा से कैंटर में सवार होकर खाटूश्यामजी दर्शन करने जा रहे थे. शनिवार तड़के चंदवाजी थाना इलाके में मानपुरा माचेड़ी के पास कैंटर सड़क पर खड़ा था. लोगों का आरोप है कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने रोक कर एंट्री मांगी. इस दौरान श्रद्धालु नीचे उतरकर बात कर रहे थे. कैंटर के पीछे श्रद्धालु और पुलिसकर्मी खड़े थे. तभी तेज रफ्तार में आए कंटेनर ने सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी समेत चार लोगों को चपेट में ले लिया. एएसपी नारायण लाल तिवाड़ी के मुताबिक, थाना इलाके में मानपुरा माचेड़ी के पास एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिसकर्मी और कुछ लोग एक कैंटर के पीछे खड़े थे. तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इसमें एक महिला की मौत हो गई. एक पुलिसकर्मी समेत तीन लोग घायल हो गए. चंदवाजी थानाधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि हादसे के बाद हाईवे पर लोग जमा हो गए. जाम की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों से समझाइश कर जाम खुलवाया. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. मृतक महिला का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. हादसे पर बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:संगरिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 3 की मौत - ROAD ACCIDENT टक्कर के बाद वाहन (ETV Bharat Jaipur) खाटूश्यामजी दर्शन करने जा रहे कैंटर सवार: उधर, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कैंटर में सवार होकर श्रद्धालु यूपी के आगरा से खाटूश्यामजी दर्शन करने जा रहे थे. सुबह पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने रोका व एंट्री मांगी. पुलिसकर्मियों ने पूछताछ के बहाने कैंटर रोके रखा. कुछ श्रद्धालु नीचे उतरकर पुलिसकर्मियों से बात कर रहे थे कि पीछे से आए कंटेनर ने टक्कर मार दी. कंटेनर की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद कैंटर कई फीट घसीटता चला गया. इसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इससे गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया. हाईवे पर जाम लग गया. पुलिस का भारी जाप्ता पहुंचा. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की. मृतका की बेटी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने हमारी गाड़ी को ओवरलोड बताकर 20 हजार रुपए रिश्वत मांगी. हम पुलिसकर्मियों से बात करने कैंटर से उतरे तो पीछे से आए कंटेनर ने टक्कर मार दी. हाईवे पर वाहनों की कतारें (ETV Bharat Jaipur) हाईवे पेट्रोलिंग टीम के चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर: एएसपी नारायण लाल तिवाड़ी ने मामले में संज्ञान लेते हाईवे पेट्रोलिंग पर तैनात चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया. हाईवे पेट्रोलिंग की ओर से लोगों को रोककर एंट्री मांगने का आरोप लगाया गया था. दो से तीन घंटे की समझाइश के बाद जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया गया. लोगों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया.

Last Updated : June 14, 2025 at 11:39 AM IST