श्रावस्ती में भीषण हादसा; घर बाहर बैठे परिवार को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, बुजुर्ग महिला की मौत तीन अन्य घायल

श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया. ये हादसा उस समय हुआ जब बुजुर्ग महिला समेत परिवार के चार लोग घर के दरवाजे पर बैठकर बातें कर रहे थे. इस दौरान बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए दीवार से टकराई और पलट गई. हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गयी. वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गये.

कार ने परिवार के चार लोगों को रौंदा: इकौना थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी 80 वर्षीय सुंदरपता पत्नी बाबूराम, 85 वर्षीय सुग्रीव पुत्र बाबूराम, 35 वर्षीय रमेश पुत्र विजय और 35 वर्षीय उमेश पुत्र शिवांश गुरुवार सुबह घर के दरवाजे पर बैठे. ये लोग आपस में बातें कर रहे थे. इसी दौरान इकौना से वीरपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार टाटा ईवी यूपी 80 HD 6353 कार बेकाबू हो गई. कार दरवाजे पर बैठे लोगों को रौंदते हुए दीवार से टकरा गयी.

80 साल की महिला की मौत: इसके बाद कार पलट गई. हादसे में दरवाजे पर बैठे सुग्रीव, बुजुर्ग सुन्दरपता, रमेश और उमेश गंभीर रूप घायल हो गए. सभी घायलों को एम्बुलेंस से इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग घायल महिला सुन्दरपता को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल सुग्रीव को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया गया. रमेश और उमेश को कम चोट आने पर उन्हें इकौना सीएचसी में ही भर्ती कर लिया गया.