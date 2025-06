ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, हाईवे पर पिकअप का टायर फटने से हादसा - SARAN ACCIDENT

सारण में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

Published : June 16, 2025 at 10:39 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 11:18 AM IST

सारण: बिहार के सारण में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गयी. 20 लोग घायल हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है. यह हादसा हाईवे पर पिकअप का टायर फटने से हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया. पिकअप पर मकई के साथ 25 सवार : घटना सोमवार को नयागांव थाना के बाजितपुर फोरलेन के पास की है. जानकारी के अनुसार पिकअप में मक्का लोड था जो दिघवारा से वैशाली होते हुए सराय जाती. पिकअप पर करीब 25 लोग सवार थे. रास्ते में ही सोनपुर के बाजितपुर में हादसा हो गया. सारण में सड़क हादसा (ETV Bharat) घटनास्थल पर चीख पुकार: बताया जा रहा है कि पिकअप का टायर फट गया, जिससे पिकअप पलट गया. मरने वाले पांचों लोग एक ही गांव के रहने वाले बताये जाते हैं. जिस वक्त हादसा हुआ, घटनास्थल पर चीख पुकार मच गयी.

Last Updated : June 16, 2025 at 11:18 AM IST