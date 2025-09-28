ETV Bharat / state

रायपुर कलेक्टर ऑफिस में हादसा, इमारत की छत गिरी, नहीं हुई कोई जनहानि

रायपुर के कलेक्टर ऑफिस में इमारत की छत गिर गई है.

RAIPUR COLLECTORS OFFICE
रायपुर कलेक्टर परिसर में हादसा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 6:39 PM IST

रायपुर: रविवार का दिन रायपुर वासियों के लिए हादसों वाला दिन रहा. पहला हादसा कलेक्टर कार्यालय में हुआ. दफ्तर के इमारत की छत गिर गई. दूसरा हादसा भनपुरी के एक थिनर पेंट्र फैक्ट्री में हुआ. इस पेंट कंपनी में भयंकर आग लग गई. इससे लाखों का नुकसान हो गया.

कलेक्टर कार्यालय में हादसा, नहीं हुई कोई जनहानि: कलेक्ट्रेट एंग्लो रिकॉर्ड सेल के कक्ष नंबर 8 की छत अचानक धड़ाम से गिर गई. इस छत में सैकड़ों पुराने और बेहद अहम दस्तावेज रखे हुए थे, जो मलबे और धूल में दब गए. गनीमत रही की यह हादसा रविवार के दिन हुआ. इस दिन दफ्तर में छुट्टी रहती है और कोई कर्मचारी नहीं होते हैं. कामकाज वाले दिन यह हादसा होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी. यह हादसा प्रशासनिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों के लिए चेतावनी की घंटी है.

रायपुर में हादसा (ETV BHARAT)

दस्तावेजों को पहुंचा नुकसान: गिरी हुई छत के मलबे में कई अहम फाइलें दब गईं हैं. इन फाइलों में पुराने कर्मचारियों के पेंशन रिकॉर्ड समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं. बरसात के मौसम में यदि ये दस्तावेज और खराब हो गए, तो इन्हें फिर से दुरुस्त करना लगभग असंभव होगा. प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए दस्तावेजों को सुरक्षित करने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पुरानी इमारत, कमजोर छत और हो गया हादसा: रायपुर कलेक्ट्रेट का यह कक्ष साल 1915 में बनाया गया था और यह लंबे समय से जर्जर हो चुका है. अधिकारियों ने माना कि भवन की मरम्मत वर्षों से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. रोजाना सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट में कामकाज और दस्तावेजों के लिए आते हैं. जरूरत है ऐसे इमारत के मरम्मत की नहीं तो कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है.

Raipur Accident News
रायपुर कलेक्टर कार्यालय में इमारत की छत गिरी (ETV BHARAT)

एक्शन में आया महकमा: घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया. उन्होंने फाइलों और रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया और सुरक्षा उपायों को लागू किया. प्रशासन ने यह भी बताया कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए भवन की मरम्मत और रख-रखाव को प्राथमिकता दी जाएगी.

