धनबाद में खदान हादसाः बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग में ओबी धंसी, 2 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू जारी

ETV Bharat / state

धनबादः बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी की ओपन कास्ट परियोजना मे बड़ा हादसा हुआ है. ओबी स्लाइड होने की वजह से सर्विस वैन करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी है. वाहन में चार से पांच मजदूर सवार थे, जिनके पानी से भरे खदान में गिरने की बात कही जा रही है.



गहरी खाई में सर्विस वैन के गिरने से सभी मजदूरों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है. सूचना पाकर बीसीसीएल के अधिकारी, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है. साथ ही कतरास थाना, रामकनाली ओपी, अंगार पथरा ओपी के प्रभारी अपने दल बल के साथ भी पहुंचे हैं. खाई मे गिरे सर्विस वैन को निकालने के लिए सुरक्षा विभाग की टीम जुट गई है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

बताया जा रहा है कि जिस स्थान से सर्विस वाहन खाई में गिरा है, वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है. जिसके बाद रेस्क्यू टीम रस्सी के जरिए ऊपर से नीचे पहुंची है. फिलहाल रेस्क्यू कार्य चल रहा है. जेसीबी के जरिए रास्ता बनाने का काम चल रहा है.ताकि मौके तक अधिक संख्या में रेस्क्यू टीम पहुंच सके.

स्थानीय लोगों के मुताबिक दो लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकल गया है, जिन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है. वहीं यूनियन के नेताओं ने कहा कि डीजीएमएस के नियमों का उल्लंघन कर आउटसोर्सिंग प्रबंधन कोयले का उत्खनन कर रही है. जिस तरह से ट्रेंच कटिंग किया जाना चाहिए, वैसे ट्रेंच कटिंग नहीं की गई, जिस कारण यह हादसा हुआ है. यही नहीं इस दौरान बगल की बस्ती में भू-धंसान की घटना घटी है. जिसमें कई घर जमींदोज भी हुए हैं. लोग आक्रोशित हैं.

मीडिया से बात करते बीसीसीएल अधिकारी (Etv Bharat)

वहीं मौके पर पहुंचे बीसीसीएल अधिकारी घटना को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं. उनका कहना है कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद ही वो कु भी बता पाएंगे. हालांकि पत्रकारों के बार-बार पूछे जाने पर भी अधिकारी यही कहते रहे कि उन्हें कुछ पता नहीं है. स्थिति को देखने के बाद ही वो कुछ बता पाएंगे.