ETV Bharat / state

धनबाद में खदान हादसाः बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग में ओबी धंसी, 2 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू जारी

धनबाद के कोयला खदान में एक बार फिर हादसा हुआ है. दो मजदूरों की मौत हुई है. रेस्क्यू जारी है

ACCIDENT IN BCCL OF DHANBAD
घटनास्थल की तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2025 at 5:50 PM IST

3 Min Read

धनबादः बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी की ओपन कास्ट परियोजना मे बड़ा हादसा हुआ है. ओबी स्लाइड होने की वजह से सर्विस वैन करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी है. वाहन में चार से पांच मजदूर सवार थे, जिनके पानी से भरे खदान में गिरने की बात कही जा रही है.

गहरी खाई में सर्विस वैन के गिरने से सभी मजदूरों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है. सूचना पाकर बीसीसीएल के अधिकारी, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है. साथ ही कतरास थाना, रामकनाली ओपी, अंगार पथरा ओपी के प्रभारी अपने दल बल के साथ भी पहुंचे हैं. खाई मे गिरे सर्विस वैन को निकालने के लिए सुरक्षा विभाग की टीम जुट गई है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

बताया जा रहा है कि जिस स्थान से सर्विस वाहन खाई में गिरा है, वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है. जिसके बाद रेस्क्यू टीम रस्सी के जरिए ऊपर से नीचे पहुंची है. फिलहाल रेस्क्यू कार्य चल रहा है. जेसीबी के जरिए रास्ता बनाने का काम चल रहा है.ताकि मौके तक अधिक संख्या में रेस्क्यू टीम पहुंच सके.

स्थानीय लोगों के मुताबिक दो लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकल गया है, जिन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है. वहीं यूनियन के नेताओं ने कहा कि डीजीएमएस के नियमों का उल्लंघन कर आउटसोर्सिंग प्रबंधन कोयले का उत्खनन कर रही है. जिस तरह से ट्रेंच कटिंग किया जाना चाहिए, वैसे ट्रेंच कटिंग नहीं की गई, जिस कारण यह हादसा हुआ है. यही नहीं इस दौरान बगल की बस्ती में भू-धंसान की घटना घटी है. जिसमें कई घर जमींदोज भी हुए हैं. लोग आक्रोशित हैं.

मीडिया से बात करते बीसीसीएल अधिकारी (Etv Bharat)

वहीं मौके पर पहुंचे बीसीसीएल अधिकारी घटना को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं. उनका कहना है कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद ही वो कु भी बता पाएंगे. हालांकि पत्रकारों के बार-बार पूछे जाने पर भी अधिकारी यही कहते रहे कि उन्हें कुछ पता नहीं है. स्थिति को देखने के बाद ही वो कुछ बता पाएंगे.

मीडिया से बात करते सांसद ढुल्लू महतो (Etv Bharat)

वहीं इस हादसे को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि घटना की उच्चस्तरीय जांच हो. साथ ही उन्होंने इसके लिए बीसीसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया. सांसद ने 6 लोगों के मौत की बात कही है.

दो की मौत

बाघमारा सीओ गिरिजानंद किस्कू ने बताया कि अंबे आउटसोर्सिंग में हुए हादसे में दो की मौत हो गई है, जबकि दो का शव खाई के बीच पत्थरों के बीच फंसी हुई है. दो मजदूर गहरी पानी में चले गए हैं. रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है. आगे की रेस्क्यू एनडीआरएफ के टीम के द्वारा की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः

खदान हादसा के बाद रेस्क्यू कार्य पर सवाल, प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन पर लीपापोती का आरोप!

गजलीटांड की तरह है धनबाद का जमुनिया खदान हादसा! परिजनों की पुकार- 'हमें अपनों की लाश तो दे दो'

धनबाद अवैध खदान हादसा: दबे लोगों में गिरिडीह के चार, परिजन बोले एक बार करा दें 'दीदार'

For All Latest Updates

TAGGED:

BCCL OF DHANBADधनबाद में खदान हादसाMINE ACCIDENT IN DHANBADबीसीसीएल की आउटसोर्सिंगACCIDENT IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.