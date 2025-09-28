ETV Bharat / state

धमतरी के खारून नदी में डूबा युवक, गोताखोरों की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

युवक नहाने के लिए नदी में उतरा लेकिन तेज धार में फंसकर बह गया.

ACCIDENT IN KHARUN RIVER
धमतरी के खारून नदी में डूबा युवक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 10:05 AM IST

3 Min Read
धमतरी: लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं. ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ भखारा थाना इलाके में जहां नदी में नहाने के लिए उतार युवक तेज धारा में फंसकर बह गया. युवक के नदी में डूबने की खबर जैसे ही इलाके में फैली लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. आनन फानन में गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया. गोताखोरों की टीम ने काफी देर तक पानी में डूबे युवक की तलाश की लेकिन उसका पता नहीं मिला.

नहाने के लिए नदी में उतरा युवक डूबा: भखारा पुलिस के मुताबिक पचपेड़ी गांव के रहने वाला सोहन निषाद खारुन नदी में नहाने के लिए गया. नहाने के दौरान युवक नदी के गहरे क्षेत्र में चला गया. चूकि नदी का बहाव काफी तेज था जिससे युवक को संभलने का मौका नहीं मिला और वह बह गया.

धमतरी के खारून नदी में डूबा युवक (ETV Bharat)

रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी गोताखोरों की टीम: घटना की सूचना मिलने पर धमतरी जिला सेनानी शोभा ठाकुर के निर्देश पर गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई. अंधेरा होने की वजह से गोताखोरों की टीम को कोई सफलता नहीं मिला. आज सुबह से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु कर दिया गया है.

लापता युवक दोस्तों के साथ नदी में उतरा था: स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक रानीतराई गांव से दुर्गा माता की पूजा के लिए सामान लेकर अपने दोस्तों के साथ वापस अपने गांव लौट रहा था. इसी दौरान उसने नहाने की योजना बनाई. तीन दोस्त दूर बैठे रहे और सोहन नदी पर नहाने के लिए उतर गया. नदी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से वह बह गया. लापता युवक के दोस्तों ने फौरन भखारा पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

खारून नदी में हादसा: भखारा थाना प्रभारी प्रमोद अमलतास ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4:00 बजे सूचना मिली कि एक युवक नहाने के दौरान खारुन नदी में बह गया है. युवक सोहन निषाद पिता उत्तम निषाद 30 वर्ष पचपेड़ी गांव का रहने वाला है. वह अपने दोस्तों के साथ सामान लेकर लौटा था. लेकिन नहाने के लिए खारुन नदी में उतर गया. गोताखोरों की टीम की मदद ली जा रही है. शनिवार को रात होने की वजह से रविवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरु किया गया है.

सावन में भीषण सड़क हादसा, दुर्ग में बुझ गए दो घरों के चिराग, मातम में डूबा परिवार
दुर्ग में बाढ़ से हाहाकार, थनौदा गांव डूबा, SDRF ने भारतमाला प्रोजेक्ट के मजदूरों को बचाया, कई बेजुबान भी फंसे
कोटा के डैम में डूबा रेलवे इंजीनियर, पिकनिक मनाने दोस्तों के साथ गया था घूमने

