विजयादशमी पर जशपुर में हादसा, जीप और बाइक की टक्कर में गई 2 की जान
टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही बाइक सवार ग्रामीणों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 12:41 PM IST
जशपुर: गम्हरिया ग्राम में कल देर रात तेज रफ्तार जीप ने बाइक सवार ग्रामीणों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही मौके पर सिटी कोतवाली की टीम पहुंची. दोनों ग्रामीणों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस के मुताबिक जीप और बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ग्रामीणों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी.
जीप और बाइक की टक्कर में 2 की मौत: जशपुर पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक ग्रामीणों की पहचान कर ली गई है. मृतक कमलेश्वर राम पिता बूटिया राम, उम्र 40 साल और बूधनाथ साय, पिता आनंद साय, उम्र 40 साल दोनों सेंदवार टोली थाना दुलदुला के रहने वाले थे. दोनों ग्रामीण बुधवार के दिन जशपुर शहर गए थे. शहर में गरबा आयोजन को देखकर रात के वक्त 12 बजे बाइक से गांव लौट रहे थे. गांव पहुंचने से पहले कुनकुरी की ओर से आ रही तेज रफ्तार जीप ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा ग्राम गम्हरिया के पास हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए.
शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा: ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई पूरी कर पीएम के लिए भेज दिया है. जिला अस्पताल में पीएम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भाग रहे जीप चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया. आरोपी ड्राइवर गम्हरिया गांव का ही रहने वाला है. हिरासत में लेकर आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.
ग्राम गम्हरिया में बोलेरो और मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. आरोपी बोलेरो चालक को हिरासत में लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है: आशीष तिवारी, सिटी कोतवाली प्रभारी
रफ्तार ने ली जान: ज्यादातर हादसे तेज रफ्तार की वजह से होते हैं. ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भी हादसों को निमंत्रण देता है. पर्व त्योहार के वक्त लोगों को चाहिए कि वो गाड़ी को तय रफ्तार के मानकों पर चलाएं. अगर लोग इन नियमों का पालन करेंगे तो हादसों की संख्या जरुर कम होगी. दो पहिया वाहन चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल जरुर करें.