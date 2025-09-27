ETV Bharat / state

हमीरपुर-राठ राजमार्ग पर भीषण हादसा; बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 1 की मौत, 16 गंभीर

हमीरपुर डिपो की बस मध्य प्रदेश के नौगांव से शनिवार तड़के सुबह लखनऊ के लिए रवाना हुई थी.

हमीरपुर में बस दुर्घटनाग्रस्त.
हमीरपुर में बस दुर्घटनाग्रस्त. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 9:35 AM IST

हमीरपुर : ललपुरा थाना क्षेत्र में हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर शनिवार सुबह मध्य प्रदेश से लखनऊ जा रही हमीरपुर डिपो की बस से ट्रक की भयंकर भिड़ंत हो गई. आमने-सामने हुई भिड़ंत में बस सवार एक यात्री की मौत हो गई और 16 गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से निकालने के साथ एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी. पुलिस और एंबुलेंस पहुंचने के बाद घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया. जहां कई मुसाफिरों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अस्पताल में भर्ती घायल.
अस्पताल में भर्ती घायल. (Photo Credit : ETV Bharat)

ललपुरा थाना प्रभारी प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि हमीरपुर डिपो की बस मध्य प्रदेश के नौगांव से शनिवार तड़के लखनऊ के लिए रवाना हुई थी. हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे के थाना ललपुरा क्षेत्र के उजनेड़ी गांव के पास बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद बस सवार मुसाफिरों की चीख-पुकार मच गई.

दुर्घटनाग्रस्त ट्रक.
दुर्घटनाग्रस्त ट्रक. (Photo Credit : ETV Bharat)

बस मुसाफिरों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और बस में फंसे यात्रियों और घायलों को बाहर निकाला. ट्रक का ड्राइवर केबिन में बुरी तरह से फंस गया था. जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका. इसी दौरान सूचना पर पहुंची थाना ललपुरा पुलिस और एंबुलेंसकर्मियों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां एक मुसाफिर मुन्ना (55) निवासी चरखारी, महोबा की मौत हो गई. वह जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, हमीरपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे. घायलों में जागेश्वर, मो. नसीम, जुलैखा, मो. वसीसरन, शिल्पी गुप्ता, अमन, नीरज कुमार, राजा, निकित पाठक, कुलदीप कुमार, जितेन्द्र सिंह, आशा वर्मा, विद्या देवी, गेंदा सिंह, सुबेख और बन्दन शामिल हैं. सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.




