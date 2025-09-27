ETV Bharat / state

हमीरपुर-राठ राजमार्ग पर भीषण हादसा; बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 1 की मौत, 16 गंभीर

हमीरपुर : ललपुरा थाना क्षेत्र में हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर शनिवार सुबह मध्य प्रदेश से लखनऊ जा रही हमीरपुर डिपो की बस से ट्रक की भयंकर भिड़ंत हो गई. आमने-सामने हुई भिड़ंत में बस सवार एक यात्री की मौत हो गई और 16 गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से निकालने के साथ एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी. पुलिस और एंबुलेंस पहुंचने के बाद घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया. जहां कई मुसाफिरों की हालत गंभीर बताई जा रही है.





अस्पताल में भर्ती घायल. (Photo Credit : ETV Bharat)

ललपुरा थाना प्रभारी प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि हमीरपुर डिपो की बस मध्य प्रदेश के नौगांव से शनिवार तड़के लखनऊ के लिए रवाना हुई थी. हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे के थाना ललपुरा क्षेत्र के उजनेड़ी गांव के पास बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद बस सवार मुसाफिरों की चीख-पुकार मच गई.



