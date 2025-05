ETV Bharat / state

पिकअप पलटने से मचा हड़कंप, 20 से ज्यादा लोग घायल - ACCIDENT IN GAURELA

गौरेला पेंड्रा मरवाही में हादसा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 30, 2025 at 6:31 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 8:40 PM IST 2 Min Read

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में सड़क हादसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के अमरैया टोला में देखने को मिला, जहां गौरेला अमरकंटक मुख्य मार्ग पर मालवाहक वाहन में सवारी ले जा रहा वाहन बीच सड़क में अनियंत्रित हो कर पलट गया. वाहन पलटने से चीख पुकार मच गई. बेकाबू होकर पलटी पिकअप: बढ़ावानढांढ जा रहे मालवाहक वाहन में सवार 21 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 6 की हालत गंभीर है. सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है. एक घायल महिला का हाथ काटने की बात डॉक्टर ने कही है. गंभीर रूप से घायलों को बिलासपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है. यह गौरेला थाना क्षेत्र का मामला है. जीपीएम में हादसा (ETV BHARAT) गाड़ी अचानक पलट गई, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया-लामिया बाई, घायल महिला

