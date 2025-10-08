ETV Bharat / state

फतेहपुर में टायर फटने से प्रयागराज-कानपुर हाईवे किनारे खाई में पलटी कार, 4 की मौत, 5 घायल

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रयागराज-कानपुर राजमार्ग पर बड़ौरी टोल प्लाजा के ओवरब्रिज के पास बुधवार की सुबह भीषण दुर्घटना हो गई. तेज रफ्तार स्कार्पियो कार का टायर अचानक फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पास की खाई में जा गिरी. खाई में भरे पानी में गाड़ी पूरी तरीके से डूब गई. जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी मिलते ही तत्काल पहुंची कल्यानपुर थाना पुलिस सभी को लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज पहुंची. जहां पर डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया गया. कार सवार सभी प्रयागराज की सब्जी मंडी खुल्लाबाद से कानपुर के मोतीझील स्थित वाल्मीकि आश्रम में अपने दोस्त गौतम पाल की शादी में शामिल होने मंगलवार की शाम गए हुए थे. विवाह में शामिल होने के बाद बुधवार की भोर पहर लौटते समय हादसा हो गया.

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान साहिल गुप्ता (26 वर्ष), शिवम साहू (28 वर्ष), रितेश सोनकर उर्फ ननकी (28 वर्ष), राहुल केसरवानी (25 वर्ष) के रूप में हुई है. हादसे में राहुल कुमार, महेश कुमार, अमित, सुमित व नीरज को मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से सकुशल बचा लिया है.

घायलों का इलाज कर रहे गोपालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक जयंत ने बताया कि पानी में डूबने के कारण दम घुटने से चारों की मौत हुई है. अन्य लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.