छत्तीसगढ़ में मातम, कोरबा में डबूने से तीन बच्चों की मौत, दुर्ग में दो की गई जान

छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को डूबने से कुल पांच लोगों की मौत हो गई. कोरबा में एक साथ तीन बच्चों की जान गई है.

छत्तीसगढ़ में डूबने से पांच लोगों की मौत (ETV BHARAT)
September 5, 2025

कोरबा: छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा से स्टील सिटी दुर्ग भिलाई तक मातम फैला हुआ है. कोरबा में शुक्रवार 5 सितंबर को रिश्दी में दर्दनाक घटना घटी. यहां रिश्दी तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई. मरने वाले सभी बच्चे पुलिस परिवार से हैं. बताया जा रहा है कि बच्चे नहाने गए थे. इस दौरान वह डूब गए. इस घटना के बाद पूरे कोरबा में मातम पसर गया है. जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई है. उनका रो रोकर बुरा हाल है.

तीनों बच्चे पुलिस परिवार के सदस्य: कोरबा पुलिस लाइन में सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ निवास करते थे. तीनों बच्चे पुलिस लाइन के समीप मौजूद एक पोखरी में नहाने गए थे. यहां तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई. सभी बच्चे पुलिस कर्मियों के परिवार से आते हैं. नगर सेनानी की रेस्क्यू टीम द्वारा सभी बच्चों के शव रिकवर कर लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

दुर्ग में भी दो लोगों की मौत: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में भी डूबने से दो लोगों की मौत हो गई. यह सभी घटना गुरुवार की बताई जा रही है. पहली घटना उतई थाना क्षेत्र के पतोरा गांव स्थित तालाब की है, जहां भिलाई स्थित सीएसवीटीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. भास्कर चंद्राकर (36 वर्षीय) की डूबने से मौत हो गई. दूसरी घटना भिलाई तीन के औरी गांव की है, जहां 56 वर्षीय भगवती ठाकुर रोज की तरह नहाने नाले पर पहुंचे. एक शख्स को बचाने में वह यहां बह गए और उनकी मौत हो गई. पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर लिया है.

