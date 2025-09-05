छत्तीसगढ़ में मातम, कोरबा में डबूने से तीन बच्चों की मौत, दुर्ग में दो की गई जान

ETV Bharat / state

कोरबा: छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा से स्टील सिटी दुर्ग भिलाई तक मातम फैला हुआ है. कोरबा में शुक्रवार 5 सितंबर को रिश्दी में दर्दनाक घटना घटी. यहां रिश्दी तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई. मरने वाले सभी बच्चे पुलिस परिवार से हैं. बताया जा रहा है कि बच्चे नहाने गए थे. इस दौरान वह डूब गए. इस घटना के बाद पूरे कोरबा में मातम पसर गया है. जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई है. उनका रो रोकर बुरा हाल है.

तीनों बच्चे पुलिस परिवार के सदस्य: कोरबा पुलिस लाइन में सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ निवास करते थे. तीनों बच्चे पुलिस लाइन के समीप मौजूद एक पोखरी में नहाने गए थे. यहां तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई. सभी बच्चे पुलिस कर्मियों के परिवार से आते हैं. नगर सेनानी की रेस्क्यू टीम द्वारा सभी बच्चों के शव रिकवर कर लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.