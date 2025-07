ETV Bharat / state

Updated : July 7, 2025 at 7:00 PM IST

Published : July 7, 2025 at 5:43 PM IST

कोक ओवन यूनिट में प्रोडक्शन बंद

15 अप्रैल 2025: ब्लास्ट फर्नेश के पास काम कर रहा ठेका मजदूर झुलस गया.

ब्लास्ट फर्नेश के पास काम कर रहा ठेका मजदूर झुलस गया. 24 मार्च 2025: कोक ओवन प्लांट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. किसी भी मजदूर को कोई चोट नहीं आई.

कोक ओवन प्लांट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. किसी भी मजदूर को कोई चोट नहीं आई. 6 जनवरी 2025: ब्लास्ट फर्नेस में काम के दौरान आग लग गई. मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

ब्लास्ट फर्नेस में काम के दौरान आग लग गई. मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. 13 नवंबर 2024: ब्लास्ट फर्नेस में गैस रिसाव से तीन मजदूर घायल हो गये.

ब्लास्ट फर्नेस में गैस रिसाव से तीन मजदूर घायल हो गये. 10 अक्टूबर 2024: दो क्रेनों के बीच हुई टक्कर से स्टॉपर टूट गया और मजदूर उसकी चपेट में आ गया. मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई.

भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई: भारत को आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने के लिए कल कारखानों की स्थापना की गई. इसी कड़ी में सोवियत संघ और भारत सरकार ने 2 फरवरी, 1955 को नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की.

कहां लगाया गया इस्पात कारखाना: भिलाई में कारखाना लगाने के के पीछे सबसे बड़ी वजह थी यहां से 90 किलोमीटर दूर दल्ली-राजहरा में लौह अयस्क, 22 किलोमीटर दूर नन्दिनी में चूना-पत्थर तथा 141 किलोमीटर दूर हिर्रि में डोलोमाइट की उपलब्धि थी. 4 फरवरी, 1959 को तात्कालिक राष्ट्रपति डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद ने प्रथम धमन भट्टी प्रज्ज्वलित कर इस कारखाने का उद्घाटन किया. जल्दी ही सितम्बर 1976 में कारखाने का विस्तार कर इसकी क्षमता 25 लाख टन और फिर 1988 में 40 लाख टन कर दी गई. 40 लाख टन क्षमता विस्तार के दौरान सतत् ढलाई यूनिट और प्लेट मिल पर विशेष ध्यान दिया गया. उस समय इस्पात की ढलाई व गढ़ाई के लिए किसी भी एकीकृत इस्पात कारखाने में प्रयोग की जा रही यह सबसे नई टेक्नोलाॅजी थी. (प्लांट की स्थापना पर दी गई जानकारी का सोर्स - official website of Steel Authority of India Limited (SAIL) से लिया गया है)