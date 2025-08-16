भिलाई\दुर्ग: भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर हादसा हुआ है. शुक्रवार और शनिवार दरमियानी रात प्लांट में आगजनी की घटना हुई. जिसके बाद हड़कंप मच गया.

भिलाई स्टील प्लांट में आग लगने की घटना: बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 8 का डस्ट क्रिएचर फट गया. जिससे धमन भट्टी में आग लग गई. आग की लपटें इतनी ऊपर तक जा रही थी कि कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी. इस आगजनी ने स्टोर सहित आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. आगजनी की सूचना मिलते ही भिलाई इस्पात संयंत्र की चार से पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पहुंची.

बीएसपी प्लांट में आगजनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीएसपी की फायर ब्रिगेड ने शुरू किया रेस्क्यू: धमन भट्टी में आग लगने की सूचना मिलने के बाद प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पहुंचे. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. फायर टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

प्लांट में आग लगने से भारी नुकसान का अनुमान: आगजनी में काफी नुकसान होने की आशंका है. भारी मात्रा में केबल जल गए हैं. प्लांट के आसपास विद्युत व्यवस्था ठप रही. बताया गया कि डस्ट क्रिएचर का वॉल्व खुलने से आगजनी की घटना हुई.

भिलाई स्टील प्लांट में हादसे:

7 जुलाई 2025- कोक ओवन यूनिट की 5 और 6 नंबर की बैटरी स्ट्रक्चर पर गिरी, कई हताहत नहीं

15 अप्रैल 2025- ब्लास्ट फर्नेश के पास काम कर रहा ठेका मजदूर झुलसा

24 मार्च 2025- कोक ओवन प्लांट में आग, कोई हताहत नहीं

6 जनवरी 2025- ब्लास्ट फर्नेस में काम के दौरान आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, कोई नुकसान नहीं

13 नवंबर 2024- ब्लास्ट फर्नेस में गैस रिसाव, तीन मजदूर घायल

10 अक्टूबर 2024- दो क्रेनों के बीच टक्कर से स्टॉपर टूटा, कर्मचारी की मौत

भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई: सोवियत संघ और भारत सरकार ने 2 फरवरी, 1955 को नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की.

भिलाई में इस्पात कारखाना: भिलाई से 90 किलोमीटर दूर दल्ली राजहरा में लौह अयस्क, 22 किलोमीटर दूर नन्दिनी में चूना-पत्थर और 141 किलोमीटर दूर हिर्रि में डोलोमाइट की उपलब्धि थी. 4 फरवरी, 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद ने प्रथम धमन भट्टी प्रज्ज्वलित कर इस कारखाने का उद्घाटन किया. इसके बाद सितम्बर 1976 में कारखाने का विस्तार कर इसकी क्षमता 25 लाख टन और फिर 1988 में 40 लाख टन कर दी गई. 40 लाख टन क्षमता विस्तार के दौरान ढलाई यूनिट और प्लेट मिल पर विशेष ध्यान दिया गया. उस समय इस्पात की ढलाई व गढ़ाई के लिए किसी भी एकीकृत इस्पात कारखाने में प्रयोग की जा रही यह सबसे नई टेक्नोलाॅजी थी. (प्लांट की स्थापना पर दी गई जानकारी का सोर्स - official website of Steel Authority of India Limited (SAIL) से लिया गया है)