बलौदाबाजार: जिले के कसडोल इलाके में एक युवती ने गुरुवार को निजी होटल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गई है. घायल अवस्था में युवती को कसडोल स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने युवती को रायपुर में इलाज के लिए रेफर किया है.

पिता से मिलने होटल आई थी युवती: बलौदाबाजार पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि युवती का नाम दीपा बाघ है. वह अपने पिता से मिलने के लिए होटल आई थी. उसके पिता यहां साफ सफाई का काम करते हैं. पुलिस के मुताबिक, युवती तीसरी मंज़िल पर खड़ी होकर नीचे झांक रही थी. वहां मौजूद लोग और मौके पर पहुंची पुलिस टीम लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच युवती ने होटल से छलांग लगा दी.

हमारी टीम और परिजन लगातार युवती को नीचे आने के लिए मना रहे थे, लेकिन वह किसी भी तरह तैयार नहीं हुई. अचानक, सभी की नज़रों के सामने उसने रेलिंग के ऊपर से छलांग लगा दी- तुलसी नेताम, डीएसपी

होटल के नीचे मौजूद लोग एहतियात के तौर पर कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे. उससे पहले युवती ने यह कदम उठा लिया. युवती के जमीन पर गिरते ही चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. लोगों ने तुरंत उसे उठाकर कसडोल के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. गंभीर चोटों को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रायपुर रेफर कर दिया.

कसडोल पुलिस की जांच जारी: कसडोल पुलिस अब इस घटना की जांच कर रही है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि युवती ने ऐसा कदम किन परिस्थितियों में उठाया. पुलिस उसके दोस्तों, परिवार और होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है.

हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना के पीछे कोई व्यक्तिगत विवाद, पारिवारिक तनाव या अन्य कारण तो नहीं है- तुलसी नेताम, डीएसपी

युवती की हालत गंभीर है. पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं होने की जानकारी मिली है. पूरी जांच के बाद ही इस केस में और खुलासा हो सकेगा.