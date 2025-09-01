ETV Bharat / state

फरीदाबाद में राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान हादसा टला, आग की चपेट में आने से बाल-बाल बचे भाजपा विधायक - FARIDABAD RAHUL GANDHI EFFIGY BURNT

फरीदाबाद में राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान बीजेपी विधायक बाल-बाल बचे.

Accident averted during burning of effigy of Rahul Gandhi in Faridabad
राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान हादसा टला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read

फरीदाबादः फरीदाबाद में राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा खुद आग की चपेट में आने से बाल-बाल बचे. दरअसल, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अंबेडकर चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंकने के लिए भाजपा कार्यकर्ता के साथ विधायक मूलचंद शर्मा पहुंचे थे.

बाल-बाल बचे विधायक: पुतला फूंकने के दौरान विधायक मूलचंद शर्मा पुतले का एक सिरा पकड़े हुए थे. जैसे एक कार्यकर्ता ने पुतला को लाइटर से जलाया, पुतले में ज्वलनशील पदार्थ की मात्रा ज्यादा होने के कारण अचानक आग मूलचंद शर्मा के हाथों तक जा पहुंचा. आग की तपिश का पता चलते ही विधायक ने पुतला छोड़ा और पीछे हटे. इस तरह वे आग की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए.

आग भभकने से अफरा-तफरी का माहौलः इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि किस तरह आग भभकने से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. हालांकि, सतर्कता से विधायक सुरक्षित बच निकले.इस दौरान एनआईटी विधायक सतीश फागना, जिला भाजपा अध्यक्ष सोहनपाल छोंकर समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे.

राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान बीजेपी विधायक बाल-बाल बचे (Etv Bharat)

पीएम की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामलाः दरअसल, बिहार में कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है. इसी के विरोध में जगह-जगह कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है. साथ ही राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है.

