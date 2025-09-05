ETV Bharat / state

उन्नाव में जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान हादसा, पांच युवक करंट की चपेट में आए, जिला अस्पताल रेफर

युवकों के हाथ में मौजूद स्टील के रॉड वाला झंडा बिजली के तारों से टकरा गया. घटना शाम करीब 6:30 बजे की है.

मौरावां सीएचसी में इलाज के बाद सभी को उन्नाव जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
मौरावां सीएचसी में इलाज के बाद सभी को उन्नाव जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. (Photo Credit; Unnao Police Media cell)
Published : September 5, 2025 at 10:51 PM IST

उन्नाव : मौरावां में बारावफात के जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. जुलूस में एक झंडा बिजली के तारों में छू गया. हादसे में पांच युवक करंट की चपेट में आ गए.

हादसा शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे की है. घायल युवकों में कलीम (मोहल्ला पटेबाजान), आसिफ (मोहल्ला फकीरहाई), आरिफ, सलमान और एक अन्य युवक शामिल हैं. सभी को पहले सीएचसी मौरावां ले जाया गया. वहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार सभी युवकों की स्थिति अब खतरे से बाहर है.

बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल कुछ युवक संजरखेड़ा गांव से वापस लौट रहे थे. उनके हाथ में स्टील के रॉड वाला झंडा था. झंडा बिजली के तारों से टकरा गया. जिससे पांच युवक करंट की चपेट में आ गए. मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को तुरंत मौरावां सीएचसी पहुंचाया. वहां से डॉक्टरों ने सभी को उन्नाव जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

मौरावां थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि जुलूस के दौरान सुरक्षा के लिए मौरावां फीडर की बिजली सप्लाई बंद की गई थी. आयोजकों ने कार्यक्रम समाप्त होने की सूचना दी. इसके बाद बिजली सप्लाई बहाल की गई.

इसी दौरान युवक झंडा लेकर लौट रहे थे और यह हादसा हो गया. जुलूस दोपहर दो बजे के बाद नगर की गलियों से होते हुए संजरखेड़ा गांव तक गया था. इसमें सैकड़ों लोग मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जश्न मनाते हुए शामिल थे.

