कबड्डी मैच देख रहे लोगों पर गिरा बिजली का तार, तीन की मौत, कई घायल

अचानक आए तेज आंधी तूफान की वजह से 11 केवी का वायर टूटकर मैदान के बाहर लगाए गए टेंट पर गिरा.

ACCIDENT DURING KABADDI MATCH
कबड्डी मैच देख रहे लोगों पर गिरा बिजली का तार (ETV Bharat)
कोंडागांव: स्थानीय ग्रामीणों की ओर से बड़ेराजपुर ब्लॉक के रावसवाही गांव में कबड्डी के मैच का आयोजन किया गया. मैदान में दो टीमें उतरकर अपनी जोर आजमाइश दिखा रही थी. खेल के दौरान ही तेज आंधी तूफान से मौसम का मिजाज बदलने लगा. देखते ही देखते हवा का वेग इतना तेज हो गया कि मैदान के ऊपर से गुजर रहा 11 केवी का वायर टूटकर नीचे गिर पड़ा. जिस जगह पर वायर गिरा उस जगह पर मैच देखने के लिए लोग टेंट लगाकर बैठे थे.

कबड्डी का मैच देख रहे लोगों पर गिरा बिजली का तार: 11 केवी का वायर गिरते ही टेंट में भगदड़ मच गई. करंट की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए. मौके पर अफरा तफरी मच गई. मैच चूकि रात के वक्त हो रहा था ऐसे में किसी को समझ में नहीं आया कि कहां जाएं और कैसे दूसरों तक मदद पहुंचाएं. हादसे में घायल लोगों को ग्रामीणों ने टेंट से बाहर निकाला और उनको अस्पताल भिजवाया.

हादसे में 3 की मौत तीन घायल: करंट की चपेट में आए लोगों को आनन फानन में गांव वाले लेकर विश्रामपुरी अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों और नर्सों ने तत्काल घायलों की जांच शुरु की. डॉक्टरों ने बताया कि तीन घायलों की मौत करंट से हो चुकी है. हादसे में तीन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है. तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए कोंडागांव जिला अस्पताल रेफर किया गया है. डॉक्टर वहां तीनों मरीजों की निगरानी कर रहे हैं.

गांव में मातम का माहौल: गांव वालों का कहना है कि इस तरह की अनहोनी हो जाएगी ऐसा उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था. हादसे के बाद से बड़ेराजपुर ब्लॉक के रावसवाही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर हादसा हुआ उस जगह पर बिजली के तार जरुर कमजोर रहे होंगे. अगर बिजली विभाग समय रहते कमजोर तारों की मरम्मत कर देता तो इस तरह का हादसा रोका जा सकता था.

