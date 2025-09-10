कालाढूंगी में भीषण सड़क हादसा, दो वाहनों की हुई टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल
सड़क पार कर रही महिला को बचाने के चक्कर में टकराई दो बाइक, कालाढूंगी-हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर गुलजारपुर बंकी चौराहे के पास हुआ हादसा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 10, 2025 at 8:44 AM IST
हल्द्वानी: कालाढूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां दो बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है. हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को हल्द्वानी के डॉ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
नैनीताल जिले के कालाढूंगी में भीषण हादसा: बताया जा रहा की दुर्घटना कालाढूंगी-हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर गुलजारपुर बंकी चौराहे के पास हुई है. हादसा इतना भीषण था कि घटना के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया. मौके पर पहुंची कालाढूंगी पुलिस ने जाम खुलवाकर घायलों को 108 एंबुलेंस से सीएचसी कालाढूंगी भेजा. वहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल को रेफर कर दिया गया.
दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत: इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम को 22 वर्षीय कमल यादव अपने पड़ोसी मित्र कमल आर्या निवासी रतनपुर चकलुवा के साथ बाइक से कालाढूंगी की ओर जा रहे थे. तभी गुलजारपुर बंकी चौराहे पर सड़क पर गुजर रही एक महिला को बचाने के चक्कर में उनकी बाइक सामने से सामने से आ रही एक रफ्तार बाइक से जा टकराई.
हादसे में चार लोग घायल: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चला रहे कमल यादव का सिर बुरी तरह से फट गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. उसका साथी कमल आर्या और दूसरी बाइक पर सवार मुखानी, हल्द्वानी निवासी मनोज कड़ाकोटी और रघुवर सिंह के साथ-साथ बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पाकर पहुंची पु़लिस ने 108 एंबुलेंस से घायलों को पहले सीएचसी कालाढूंगी पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने सभी घायलों को डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी को रेफर कर दिया. डॉक्टरों ने कमल यादव को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने बताया ओवरस्पीड: कालाढूंगी कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि-
घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस घटना की जांच कर रही है. बताया जा रहा की घटना के दौरान दोनों बाइकों की स्पीड अधिक थी, जिसके चलते वह बाइक को नियंत्रित नहीं कर पाए.
-विजय मेहता, कोतवाल-
