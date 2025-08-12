कोटा: भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर पत्र के जरिए हमला बोलते रहे पूर्व मंत्री भरत सिंह की पत्नी अब सरकार के निशाने पर आ गई हैं. सिंह पत्र के जरिए लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं. इनमें बड़े रसूखदार नेताओं से लेकर अधिकारी निशाने पर रहे. यहां तक कि भाजपा के साथ उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी हमले बोले थे. राज्य सरकार ने अब भरत सिंह की पत्नी मीना कंवर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए. इसके बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राजपाल सिंह ने पंचायत समिति सांगोद के विकास अधिकारी को एसीबी में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए. इस मामले पर पूर्व मंत्री सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

सांगोद के प्रधान जयवीर सिंह अमितकुआं ने मीडिया को बताया कि पूर्व मंत्री भरत सिंह की पत्नी मीना कंवर ने अडूसा गांव में विवादित भूमि पर विधायक कोष से की गलत राजकीय स्वीकृति और पंचायत में 10 साल के कार्यकाल के संबंध में उप प्रधान सांगोद ओमनागर अडूसा ने शिकायत दी थी. इस पर सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी. इसमें सामने आया कि चार आवंटियों को बेशकीमती भूमि पर डीएलसी दर की जगह 100 रुपए में पट्टे आवंटित कर दिए. यह राजस्व हानि कुंदनपुर की सरपंच मीना कंवर के कार्यकाल में हुए थे. इन चारों पट्टों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. ये चार पट्टे दिनेश धाकड़, लक्ष्मण सिंह राजपूत, ईश्वर सिंह राजपूत व अर्जुन सिंह राजपूत के नाम जारी किए गए थे.

मीडिया को मामले की जानकारी देते सांगोद प्रधान जयवीर सिंह अमितकुआं (ETV Bharat kota)

सरपंच दोषी: इस मामले में जांच कमेटी ने सरपंच मीना कंवर को भी दोषी माना है. इसके बाद पंचायत राज विभाग के एडिशनल कमिश्नर और उप शासन सचिव इंद्रजीत सिंह ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए.

पूरा प्रदेश जानता है, कानून अपना काम करेगा: पूर्व मंत्री भरत सिंह ने इस मामले में कहा कि पूरे प्रदेश की जनता मुझे जानती है. 'मैं, वार्ड पंच, प्रधान, कोऑपरेटिव व बैंक में डायरेक्टर, विधायक और मंत्री रहा हूं. यह पूरी बात मैंने सुन ली है. मैं इस पर कमेंट करना उचित नहीं समझता हूं. पंचायत सचिव को बीते साल इन्होंने तंग किया था. इसके बाद बीते साल ही 15 अगस्त को झंडा फहराकर मेरी पत्नी मीना कंवर ने सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया था. यह जो कार्रवाई चल रही है, इसमें कानून अपना काम करेगा. जो नोटिस या जवाब मांगा जाएगा, उसका जवाब देंगे'.