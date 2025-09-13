ETV Bharat / state

धौलपुर नगर परिषद एसीबी ट्रैप मामला: आयुक्त निलंबित, महिला एईएन समेत पांच कर्मचारियों को भेजा जेल

3 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद आयुक्त को निलंबित कर दिया है.

ACB action in Nagar Parishad
नगर परिषद में एसीबी की कार्रवाई (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: स्वायत्त शासन विभाग ने रिश्वत के मामले में धौलपुर नगर परिषद के आयुक्त अशोक कुमार शर्मा को निलंबित कर​ दिया है. इस दौरान उनका मुख्यालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर रहेगा. इससे पहले 3 लाख 10 हजार के रिश्वत मामले में रंगे हाथों पकड़े गए 5 कर्मचा​रियों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

राजस्थान सिविल सेवा नियम-13 (1) के तहत आयुक्त अशोक शर्मा को निलंबित किया गया है. निलंबन काल में उनका मुख्यालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर रहेगा. इस दौरान उन्हें नगर परिषद धौलपुर से नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा. इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर नगर परिषद की सहायक अभियंता प्रिया झा समेत कर्मचारी हरेंद्र, वाहन चालक देवेंद्र, कैशियर भरत, लिपिक नीरज परमार को भी निलंबित कर दिया है. निलंबित किए गए कर्मचारियों का मुख्यालय जयपुर निदेशालय में रहेगा. हालांकि इन कर्मचारियों को एसीबी जेल भेज चुकी है.

पढ़ें: एसीबी की दो कार्रवाई: 3 लाख 10 हजार की रिश्वत लेते 5 कर्मचारी गिरफ्तार, श्रम विभाग का अधिकारी और चपरासी ट्रैप

आयुक्त की भूमिका थी संदिग्ध: गत 11 सितंबर को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में एसीबी ने छापामार कर नगर परिषद के पांच कर्मचारियों को 3 लाख 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंग हाथों गिरफ्तार किया था. एसीबी के एडिशनल एसपी अमित सिंह ने गिरफ्तार किए गए पांच कर्मचारियों को भरतपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने पांचों कर्मचारियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. बरामद की गई राशि में 2 लाख की रिश्वत नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के नाम से मांगी गई थी. आयुक्त अशोक शर्मा के हिस्से की राशि को उसके चालक देवेंद्र से एसीबी ने बरामद किया था. मीडिया को ब्रीफ कराते समय भी एसीबी ने आयुक्त की भूमिका संदिग्ध बताई थी. कार्रवाई के दौरान एसीबी ने आयुक्त के मोबाइल को जब्त कर ऑफिस को भी सील किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CITY COUNCIL COMMISSIONER SUSPENDEDBRIBE OF RS 3 LAKH AND 10 THOUSAND5 EMPLOYEES SENT TO JAILधौलपुर नगर परिषद रिश्वत मामलाBRIBE CASE IN DHOLPUR CITY COUNCIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

Gmail में आया नया ‘Purchases’ टैब, डिलीवरी ट्रैक करना अब और आसान

पुरानी कारों का फिटनेस टेस्ट होगा महंगा! वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.