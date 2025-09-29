ETV Bharat / state

न्यायिक हिरासत में बंद विनय सिंह के हजारीबाग शोरूम को एसीबी ने किया सील, शराब और भूमि घोटाले में है आरोपी

हजारीबाग में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विनय सिंह के डेमोटांड़ स्थित गाड़ी के शोरूम को अस्थाई रूप से सील कर दिया है.

एसीबी ने शोरूम को सील किया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2025 at 1:21 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद विनय सिंह के गाड़ी के शोरूम को सील कर दिया है. रविवार को दिनभर शोरूम में जांच पड़ताल किया गया. रविवार सुबह 7:30 बजे के आसपास एसीबी की टीम हजारीबाग गाड़ी के शोरूम पहुंची और कार्रवाई करते हुए अस्थाई रूप सील कर दिया है.

एसीबी ने शोरूम सील करने के बाद लगाया नोटिस

जानकारी के मुताबिक एसीबी की टीम रविवार सुबह 7:30 बजे के आसपास ही हजारीबाग पहुंच गई थी और कुछ ही घंटे में कार्रवाई करते हुए शोरूम को सील कर दिया गया. रविवार को टीम ने हजारीबाग में लगभग 8 घंटे जांच की. एसीबी ने कार्रवाई के दौरान गाड़ी के शोरूम के बाहर एक नोटिस भी लगाया है, जिसमें लिखा गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची थाना कांड संख्या 9/25 दिनांक 20. 5.2025 के अनुसंधान में क्रम में तलाशी की कार्रवाई दिनांक 28.09.2025 को पूर्ण नहीं होने के कारण इस प्रतिष्ठान को अस्थायी रूप से सील किया जाता है.

एसीबी ने विनय सिंह के हजारीबाग शोरूम को सील किया (Etv Bharat)

विनय सिंह के ऊपर जमीन और शराब घोटाला दोनों मामले की जांच चल रही है. एसीबी ने कार्रवाई करते हुए इस प्रतिष्ठान को सील किया है: शातीक अनवर रिजव, डीएसपी, एसीबी

इस दौरान कार्रवाई के समय सुरक्षा बलों ने पूरे प्रतिष्ठान को अपनी सुरक्षा घेरा में ले लिया था और कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था. बाद में कार्रवाई पर बताया गया कि एसीबी मुख्यालय से ही इसकी जानकारी दी जाएगी. इस दौरान कोई भी व्यक्ति को शोरूम के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई.

विनय सिंह पर दर्ज हैं दो मामले

विनय सिंह पर दर्ज दो मामलों के तहत कार्रवाई की गई है. शराब घोटाला और भूमि घोटाला में विनय सिंह के खिलाफ एसीबी कोर्ट में मामला दर्ज किया है. 19 अगस्त को झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली थी. एसीबी कोर्ट ने BNSS की धारा 187 (2) के तहत उन्हें जमानत दी थी. एसीबी ने 20 मई को शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. शराब घोटाला मामले में आरोपियों पर भादवि की अन्य धाराओं के साथ धारा 467 और 409 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. वर्तमान में विनय चौबे जमीन घोटाला में न्याय हिरासत में जिले में बंद है.

