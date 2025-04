ETV Bharat / state

PWD के XEn के ठिकानों पर ACB की रेड, आय से 200% ज्यादा संपत्तियों का खुलासा, कई लग्जरी गाड़ियां खरीदी - ACB ACTION IN JAIPUR

XEn के ठिकानों पर ACB ने मारा छापा ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 10, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 11:10 AM IST 3 Min Read

विदेश यात्राओं में खर्च किया लाखों रुपए : संदिग्ध अधिकारी की ओर से विदेश यात्राओं और महंगी होटलों में रुकने में करीब 45 लाख रुपए व्यय किए. संदिग्ध अधिकारी की ओर से जयपुर में महल रोड पर तीन महंगे और लग्जरी अपार्टमेंट यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टॉउन में खरीदे गए, जिनकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए है. 19 बैंक खातों में करोड़ों रुपयों का लेनदेन : संदिग्ध अधिकारी का गांव बगड़ी लालसोट दौसा में एक लग्जरी फार्म हाउस भी है. अधिकारी और परिजनों के करीब 19 बैंक खातों में करोड़ों रुपयों का लेनदेन होना पाया गया है. संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए करोड़ों रुपयों का बैंकों से लोन लिया गया. उनका आश्चर्यजनक तरीके से समय-पूर्व अल्प अवधि में ही भुगतान किया जाना पाया गया है. पढ़ें. BIS ने वेयरहाउस पर की छापेमारी, 197 से अधिक श्रेणियों के 265 उत्पाद जब्त 5 ठिकानों पर सर्च जारी : संदिग्ध अधिकारी के जयपुर, दूदू, लालसोट में कुल 5 ठिकानों पर सर्च जारी है. यूनिक एम्पोरियम वीआईटी रोड महिमा पनोरमा के पास महल गांव रोड जगतपुरा जयपुर, गांव बगड़ी तहसील लालसोट जिला दौसा में बना संदिग्ध अधिकारी का फार्म हाउस, कार्यालय कक्ष अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड दूदू जिला जयपुर समेत अन्य जगहों पर सर्च किया जा रहा है. संदिग्ध अधिकारी का किराये का मकान फ्रेण्डस कॉलोनी, नरैना रोड, दूदू जयपुर में स्थित है.

Last Updated : April 10, 2025 at 11:10 AM IST