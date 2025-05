ETV Bharat / state

बीजेपी नेता अशोक अग्रवाल के ठिकानों पर एसीबी की रेड - ACB RAIDS IN SURGUJA

बीजेपी नेता अशोक अग्रवाल के यहां रेड ( ETV BHARAT )

सरगुजा: सरगुजा में सरकारी कारोबारी अशोक अग्रवाल के घर पर एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है. एसीबी के साथ साथ जीएसटी की टीम ने भी रेड मारी है. दोनों टीमें दस्तावज खंगाल रही है. यह छापा एकीकृत आदिवासी परियोजना और डीएमएफ मद की सप्लाई केस से जुड़ा हो सकता है. अशोक अग्रवाल के बारे में जानकारी: अशोक अग्रवाल मूल रूप से बलरामपुर के राजपुर निवासी हैं. वे कई वर्षों से अंबिकापुर के रामनिवास कॉलोनी में रहते हैं. कुछ वर्षों में ही इन्होंने ठेकेदारी व सप्लाई के काम में बेशुमार दौलत कमाई है. बीते वर्ष मार्च के महीने में इनके ठिकानों पर ईडी ने भी छापेमारी की थी और फिर जीएसटी की टीम ने भी छापे मारी की थी और अब एसीबी ने कार्रवाई की है.

