कोर्ट में दो बड़े मामले: एकल पट्टा मामले में ACB कोर्ट की ऑर्डर शीट मंगाई, BCR चुनाव नामांकन की फीस बढ़ाने पर मांगा जवाब
एकल पट्टा प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रही एसीबी कोर्ट से ऑर्डर शीट मंगाई है.
Published : October 10, 2025 at 8:38 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व रिटायर आईएएस जीएस संधू सहित अन्य अफसरों के खिलाफ चर्चित एकल पट्टा मामले की सुनवाई कर रही एसीबी कोर्ट से आर्डर शीट मंगाई है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 1 नवंबर को तय की है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की विशेष एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की आपराधिक याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.
इससे पहले हाईकोर्ट ने गत 12 मई को राज्य सरकार की रिवीजन याचिका वापस लेने वाली अर्जी मंजूर कर दी थी. वहीं अशोक पाठक को इंटर्वीनर बनाते हुए मामले में पक्ष रखने व अदालत को सहयोग करने के लिए कहा था. राज्य सरकार ने मामले में जीएस संधू सहित तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने की अर्जी को एसीबी कोर्ट की ओर से खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन अर्जी दायर की थी. जिसे नए तथ्य सामने आने के आधार पर वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करने वाले अशोक पाठक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के 17 जनवरी 2023 और 15 नवम्बर 2022 के आदेश रद्द कर दिए थे. हाईकोर्ट ने 17 जनवरी के आदेश से तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर और जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बंद कर दी थी. जबकि नवंबर 2022 के आदेश से पूर्व मंत्री धारीवाल के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटीशन सहित अन्य आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सीजे को कहा था कि वे मामले में दुबारा सुनवाई कर इस छह महीने में तय करें.
बीसीआर चुनाव नामांकन की फीस बढ़ाने पर मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के नामांकन की फीस 10 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी के लिए कमेटी गठित करने पर बार कौंसिल ऑफ इंडिया और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव को नोटिस जारी किए हैं. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष और बीसीआर का चुनाव लड़ने वाले अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया नियम, 1961 के नियम 3 में प्रावधान है कि राज्य बार कौंसिल का सचिव रिटर्निंग ऑफिसर होगा और उसकी ही चुनाव कराने की जिम्मेदारी रहेगी. वहीं बीसीआर चुनाव नियम, 1968 के नियम 8 में हुए संशोधन में प्रावधान है कि नामांकन फीस 10 हजार रुपए रहेगी. इसके बावजूद भी बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने गत 25 सितंबर को आदेश जारी कर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव कराने के लिए 7 अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन कर दिया. इसके अलावा प्रत्याशियों से नामांकन फीस के तौर पर 10 हजार रुपए के स्थान पर 1.25 लाख रुपए लेने का प्रावधान किया.
याचिका में कहा गया कि राज्य बार कौंसिल के चुनाव को लेकर बीसीआई को दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार ही नहीं है. इसके अलावा नियमों के विपरीत जाकर भी बीसीआई आदेश जारी नहीं कर सकती. बीसीआई की इस कार्रवाई से आर्थिक रूप से कमजोर वकील चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. ऐसे में बीसीआई के इस आदेश को रद्द किया जाए. गौरतलब है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान में 25 सदस्य होते हैं. कौंसिल का मुख्य कार्य वकीलों को पंजीकृत कर उनके लिए कल्याणकारी कदम उठाना है. इसके अलावा वकीलों के खिलाफ होने वाली शिकायतों को सुनने का काम भी कौंसिल करती है.