ETV Bharat / state

कोर्ट में दो बड़े मामले: एकल पट्टा मामले में ACB कोर्ट की ऑर्डर शीट मंगाई, BCR चुनाव नामांकन की फीस बढ़ाने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 10, 2025 at 8:38 PM IST 4 Min Read