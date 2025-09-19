ETV Bharat / state

डीग में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, एसीबी ने एसडीएम और रीडर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

डीग: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डीग उपखंड अधिकारी (एसडीएम) देवी सिंह और उनके रीडर मुकेश कुमार को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर इकाई की ओर से की गई.

जमीन विवाद के आदेश के एवज में मांगी रिश्वत : धौलपुर एसीबी एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि परिवादी ने अपनी विवादित जमीन का रिसीवर आदेश कराने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था. इसी काम के बदले एसडीएम देवी सिंह के कहने पर रीडर मुकेश कुमार ने पहले 1.50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की. बातचीत के बाद यह राशि घटाकर 80 हजार रुपये तय हुई.

टेबल से बरामद हुई रिश्वत की रकम : परिवादी ने रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी धौलपुर इकाई को दी. शिकायत की गोपनीय जांच में रिश्वत मांगना सही पाया गया. इसके बाद शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई की गई. जैसे ही परिवादी ने 80 हजार रुपये रीडर मुकेश कुमार को सौंपे और वह राशि अपनी टेबल पर रख रहे थे, तभी एसीबी की टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर एसडीएम देवी सिंह को भी मौके पर हिरासत में ले लिया गया.