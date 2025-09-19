ETV Bharat / state

डीग में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, एसीबी ने एसडीएम और रीडर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई. डीग एसडीएम) देवी सिंह और उनके रीडर मुकेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा.

ACB Big Action
डीग एसडीएम और रीडर एसीबी की गिरफ्त में... (ETV Bharat Deeg)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 10:26 PM IST

डीग: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डीग उपखंड अधिकारी (एसडीएम) देवी सिंह और उनके रीडर मुकेश कुमार को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर इकाई की ओर से की गई.

जमीन विवाद के आदेश के एवज में मांगी रिश्वत : धौलपुर एसीबी एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि परिवादी ने अपनी विवादित जमीन का रिसीवर आदेश कराने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था. इसी काम के बदले एसडीएम देवी सिंह के कहने पर रीडर मुकेश कुमार ने पहले 1.50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की. बातचीत के बाद यह राशि घटाकर 80 हजार रुपये तय हुई.

टेबल से बरामद हुई रिश्वत की रकम : परिवादी ने रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी धौलपुर इकाई को दी. शिकायत की गोपनीय जांच में रिश्वत मांगना सही पाया गया. इसके बाद शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई की गई. जैसे ही परिवादी ने 80 हजार रुपये रीडर मुकेश कुमार को सौंपे और वह राशि अपनी टेबल पर रख रहे थे, तभी एसीबी की टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर एसडीएम देवी सिंह को भी मौके पर हिरासत में ले लिया गया.

एसीबी अधिकारियों ने किया नेतृत्व : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन और एसीबी भरतपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक राजेश सिंह की सुपरविजन में यह ऑपरेशन चलाया गया. धौलपुर एसीबी चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी ने पूरी कार्रवाई का नेतृत्व किया. टीम ने मौके से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई : एसीबी अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

