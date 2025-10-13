ETV Bharat / state

लातेहार स्वास्थ्य विभाग का बीपीएम रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई

लातेहारः पलामू एसीबी की टीम ने लातेहार में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें सदर प्रखंड स्वास्थ केंद्र में पदस्थापित बीपीएम अजय भारती को सोमवार को पांच हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर किया गया.

आरोपी द्वारा एक एएनएम से रिश्वत की मांग की जा रही थी. एएनएम की शिकायत पर ही एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर पलामू ले गई है. लातेहार सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलखो ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इसकी लिखित जानकारी एसीबी के द्वारा नहीं दी गई है.

एसीबी की टीम ने आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat)

क्या है मामला

दरअसल, लातेहार प्रखंड स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक एएनएम का कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर करने के बदले प्रभारी बीपीएम अजय भारती द्वारा 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी. रिश्वत नहीं देने के कारण उनका फाइल अटका हुआ था. परेशान होकर एएनएम ने इसकी शिकायत पलामू एंटी क्राइम ब्यूरो की टीम से की.

इसकी शिकायत मिलने के बाद एंटी क्राइम ब्यूरो विभाग द्वारा अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन गयी तो पाया कि एएनएम के द्वारा लगाया जा रहा आप पूरी तरह सत्य हैं. इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपी बीपीएम को रंगेहाथ गिरफ्तार करने की योजना तैयार की.