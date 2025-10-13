ETV Bharat / state

लातेहार स्वास्थ्य विभाग का बीपीएम रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई

लातेहार में रिश्वतखोरी के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है.

एसीबी के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 5:32 PM IST

लातेहारः पलामू एसीबी की टीम ने लातेहार में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें सदर प्रखंड स्वास्थ केंद्र में पदस्थापित बीपीएम अजय भारती को सोमवार को पांच हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर किया गया.

आरोपी द्वारा एक एएनएम से रिश्वत की मांग की जा रही थी. एएनएम की शिकायत पर ही एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर पलामू ले गई है. लातेहार सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलखो ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इसकी लिखित जानकारी एसीबी के द्वारा नहीं दी गई है.

एसीबी की टीम ने आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat)

क्या है मामला

दरअसल, लातेहार प्रखंड स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक एएनएम का कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर करने के बदले प्रभारी बीपीएम अजय भारती द्वारा 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी. रिश्वत नहीं देने के कारण उनका फाइल अटका हुआ था. परेशान होकर एएनएम ने इसकी शिकायत पलामू एंटी क्राइम ब्यूरो की टीम से की.

इसकी शिकायत मिलने के बाद एंटी क्राइम ब्यूरो विभाग द्वारा अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन गयी तो पाया कि एएनएम के द्वारा लगाया जा रहा आप पूरी तरह सत्य हैं. इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपी बीपीएम को रंगेहाथ गिरफ्तार करने की योजना तैयार की.

इसके तहत एएनएम आरोपी बीपीएम से मिली फाइल बढ़ाने की गुहार लगाने लगी. प्रभारी बीपीएम ने कम से कम 5 हजार रुपये तत्काल देने और शेष राशि काम होने के बाद देने की बात कही. सूचक ने इसकी जानकारी एसीबी को दी. इसके बाद सोमवार को एसीबी की टीम ने सूचक को पैसे देकर आरोपी के पास भेजा.

आरोपी बीपीएम ने जैसे ही रिश्वत के पैसे लिए वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. बाद में आरोपी को निगरानी की टीम अपने साथ उसके घर ले गई और घर की भी छानबीन की. पूरी कागजी प्रक्रिया करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ पलामू ले गई.

'मामले की सूचना मिली, पर लिखित रूप से कुछ नहीं आया'

इस संबंध में लातेहार सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलखो ने बताया कि प्रभारी बीपीएम को रिश्वत लेते गिरफ्तार होने की सूचना तो मिली है. लेकिन अभी तक उन्हें एसीबी के द्वारा इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है.

