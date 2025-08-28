ETV Bharat / state

गुमला में प्रधान लेखापाल रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा - ACCOUNTANT ARRESTED

गुमला में एसीबी ने प्रधान लेखापाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

Accountant arrested
गिरफ्तार लेखापाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 1:02 PM IST

गुमला: जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने चैनपुर प्रखंड के प्रधान लेखापाल राजकुमार सहनी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. घटना गुरुवार की है. राजकुमार सहनी को करम टोली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. सिसई के जन सेवक धनंजय प्रसाद ने एसीबी में शिकायत की थी. जिसके बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की है.

धनंजय प्रसाद चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में जन सेवक के पद पर तैनात हैं. उनकी शिकायत के अनुसार, राजकुमार सहनी ने भविष्य निधि की राशि जारी करने के लिए उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. इसके बाद धनंजय सिंह ने एसीबी से संपर्क किया. शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम हरकत में आ गई. एसीबी की 8 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाया और राजकुमार सहनी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पहले गुमला थाने में पूछताछ के लिए ले जाया गया. बाद में एसीबी की टीम उसे रांची ले गई. मामले की जांच जारी है. इस मामले पर गुमला एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि एसीबी की टीम आई थी और आवेदक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को करमटोली आवास से गिरफ्तार कर रांची ले गई है.

ख़ास ख़बरें

