ETV Bharat / state

अवैध जमाबंदी मामले में विनय सिंह को एसीबी ने किया गिरफ्तार, विनय कुमार चौबे पर भी दर्ज हुई प्राथमिकी

रांचीः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग के द्वारा जमीन के अवैध जमाबंदी मामले में प्राथमिकी अभियुक्त विनय कुमार सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि कांड संख्या एसीबी हजारीबाग कांड संख्या 11/25 में गुरुवार को विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है.

विनय सिंह गिरफ्तार, आईएएस विनय कुमार चौबे पर भी दर्ज हुई प्राथमिकी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग में करोड़ों के जमीन घोटाले में मुख्य आरोपी विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. नेक्सजेन के संचालक विनय कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा 2013 में रद्द की गई पांच भूखंडों की अवैध जमाबंदी को फिर से स्थापित कर धोखाधड़ी की. इस केस में एसीबी ने जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी आरोपी बनाया है. एसीबी ने बताया है कि उनकी मिलीभगत से ही जमीन को अवैध तरीके से कब्जाया गया.

एसीबी ने दी जानकारी

विनय सिंह के ​गिरफ्तारी के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में एसीबी ने बताया कि यह कार्रवाई हजारीबाग एसीबी थाना कांड संख्या 11/25 के तहत की गई है. आरोपी विनय कुमार सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.