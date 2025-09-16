प्रदेश की एसीबी की कार्रवाई: अजमेर ग्राम सेवक व डूंगरपुर में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
एसीबी ने अजमेर में ग्रामसेवक और डूंगरपुर में पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.
Published : September 16, 2025 at 5:38 PM IST
अजमेर/डूंगरपुर: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राज्य भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को दो अलग-अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ग्राम सेवक और एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया. दोनों ही मामलों में अधिकारियों ने नागरिकों से सार्वजनिक कार्यों को करने के बदले रिश्वत की मांग की थी.
अजमेर में ग्राम सेवक गिरफ्तार: एसीबी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश ने बताया कि ब्यावर जिले के ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम सेवक अखिलेश कुमार को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी ग्राम सेवक अखिलेश कुमार मूलतः अजमेर का रहने वाला है. उस पर आरोप है कि उसने जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे एक कर्मचारी के दो महीने के वेतन के बिल पास करने के बदले 12 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी.
शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और रिश्वत की पहली किश्त लेते समय गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि रिश्वत की रकम आरोपी ग्राम सेवक अखिलेश कुमार से एसीबी ने बरामद कर ली है. ट्रेप के बाद आरोपी को ब्यावर सदर थाना में ले जाया गया. यहां एसीबी अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
डूंगरपुर में पटवारी गिरफ्तार: इसी तरह डूंगरपुर जिले की एसीबी टीम ने सागवाड़ा उपखंड के गामडा ब्रामणिया गांव के पटवारी हेमंत बुनकर को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. डूंगरपुर एसीबी चौकी के प्रभारी रतनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी पटवारी पर परिवादी की बहन का नाम उसकी पैतृक जमीन के खाते से हटाने और नामांतरण करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. 27 अगस्त को दर्ज शिकायत में परिवादी ने बताया था कि पैतृक भूमि में उसकी बहन का नाम संयुक्त रिकॉर्ड से नाम निकाल कर परिवादी व उसकी मां के नाम नामान्तरण खोलना था. इस काम को करने की एवज में पटवारी हेमंत बुनकर रिश्वत की मांग कर रहा था. इस शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर उसे रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ा. फिलहाल, सागवाड़ा डाक बंगले में उससे पूछताछ जारी है. गौरतलब है कि एसीबी की टीमें लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. पिछले दिनों एसीबी उदयपुर ने डूंगरपुर कोष कार्यालय के एक कंप्यूटर ऑपरेटर को पेंशन पुनः चालू करने के नाम पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था.