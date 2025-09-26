ETV Bharat / state

राशन दुकान का लाइसेंस रद्द कर देंगे...30 हजार रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

टपूकड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई. प्रवर्तन निरीक्षक का दलाल श्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...

ACB Action in Khairthal
प्रवर्तन निरीक्षक का दलाल रिंकू (ETV Bharat Khairthal)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 8:32 AM IST

खैरथल: जिले के टपूकड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निरीक्षक के दलाल रिंकू पुत्र स्व. सतीश कुमार गोयल को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. रिंकू मिस्त्री टपूकड़ा का रहने वाला है. यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भिवाड़ी इकाई के द्वारा गुरुवार देर शाम को की गई.

भिवाड़ी एसीबी के एडिशनल एसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि वह 2023 से राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशन की दुकान का संचालन करता है. पीड़ित ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक पूनम ने कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता की दुकान का निरीक्षण किया था. इसके बाद 12 सितंबर को शिकायतकर्ता को टपूकड़ा में रिंकू की दुकान पर बुलाकर 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई और धमकी दी गई कि राशि नहीं देने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.

सत्यापन होने के बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस (प्रथम) राजेश सिंह के सुपरविजन में भिवाड़ी इकाई के एडिशनल एसपी परमेश्वर लाल के नेतृत्व में मौके से आरोपी रिंकू को 30 जहार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. एडिशनल एसपी ने बताया कि सत्यापन के दौरान पता चला कि रिंकू ने 23 सितंबर को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत ली थी. जबकि 20 हजार रुपये गुरुवार को लेते समय आरोपी को धर दबोचा गया. साथ ही प्रवर्तन निरीक्षक पूनम की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उससे पूछताछ के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रैप कार्रवाई की भनक लगने पर उसने अपना मोबाइल स्विचऑफ कर लिया और फरार हो गई. वर्तमान में एसीबी द्वारा रिंकू से पूछताछ और अन्य कार्रवाई जारी है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ACB ACTION IN KHAIRTHALRUPEES 30 THOUSAND BRIBEBROKER ARRESTEDराशन की दुकानACB ACTION

