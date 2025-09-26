ETV Bharat / state

राशन दुकान का लाइसेंस रद्द कर देंगे...30 हजार रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

प्रवर्तन निरीक्षक का दलाल रिंकू ( ETV Bharat Khairthal )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 26, 2025 at 8:32 AM IST 2 Min Read

खैरथल: जिले के टपूकड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निरीक्षक के दलाल रिंकू पुत्र स्व. सतीश कुमार गोयल को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. रिंकू मिस्त्री टपूकड़ा का रहने वाला है. यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भिवाड़ी इकाई के द्वारा गुरुवार देर शाम को की गई. भिवाड़ी एसीबी के एडिशनल एसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि वह 2023 से राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशन की दुकान का संचालन करता है. पीड़ित ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक पूनम ने कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता की दुकान का निरीक्षण किया था. इसके बाद 12 सितंबर को शिकायतकर्ता को टपूकड़ा में रिंकू की दुकान पर बुलाकर 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई और धमकी दी गई कि राशि नहीं देने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.