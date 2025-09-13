ETV Bharat / state

अलवर में 17 हजार रुपए रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, विद्युत निगम का JEN फरार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 13, 2025 at 8:39 AM IST 2 Min Read