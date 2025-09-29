ETV Bharat / state

घूस का अनूठा तरीका: एएसआई ने पत्ते पर लिखकर मांगी 40 हजार रिश्वत, एसीबी ने दबोचा

भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को एक एएसआई को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया. भुसावर थाने में तैनात एएसआई उदय सिंह ने रिश्वत मांगने का अनोखा तरीका अपनाया. रकम की डिमांड पेड़ के पत्ते पर लिखकर की. एएसआई जमीन विवाद के निपटारे में पक्ष में रिपोर्ट देने के एवज में लगातार रिश्वत की रकम तय करता रहा. आखिर एसीबी टीम ने उसे 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया.

एसीबी के एएसपी अमित सिंह ने बताया कि भुसावर थाना क्षेत्र के एक जमीन विवाद की जांच एएसआई उदय सिंह कर रहा था. मामले में दोनों पक्षों ने परिवाद प्रस्तुत किए थे. एएसआई पर आरोप है कि उसने जांच रिपोर्ट अनुकूल बनाने के लिए रिश्वत मांगी. शुरू में उदय ने 60 हजार रुपए रिश्वत मांगी. बाद में रकम घटाकर 50 हजार रुपए और अंत में 40 हजार पर डील तय हुई. आश्चर्यजनक बात यह रही कि रिश्वत की डिमांड उसने कागज और पेड़ के पत्ते पर लिखकर परिवादी को बताई.