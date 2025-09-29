ETV Bharat / state

घूस का अनूठा तरीका: एएसआई ने पत्ते पर लिखकर मांगी 40 हजार रिश्वत, एसीबी ने दबोचा

भुसावर थाने के एक एएसआई ने घूस लेने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. बोलने के बजाय पत्ते पर लिखकर रिश्वत मांगी.

एएसआई उदय सिंह
September 29, 2025

भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को एक एएसआई को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया. भुसावर थाने में तैनात एएसआई उदय सिंह ने रिश्वत मांगने का अनोखा तरीका अपनाया. रकम की डिमांड पेड़ के पत्ते पर लिखकर की. एएसआई जमीन विवाद के निपटारे में पक्ष में रिपोर्ट देने के एवज में लगातार रिश्वत की रकम तय करता रहा. आखिर एसीबी टीम ने उसे 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया.

एसीबी के एएसपी अमित सिंह ने बताया कि भुसावर थाना क्षेत्र के एक जमीन विवाद की जांच एएसआई उदय सिंह कर रहा था. मामले में दोनों पक्षों ने परिवाद प्रस्तुत किए थे. एएसआई पर आरोप है कि उसने जांच रिपोर्ट अनुकूल बनाने के लिए रिश्वत मांगी. शुरू में उदय ने 60 हजार रुपए रिश्वत मांगी. बाद में रकम घटाकर 50 हजार रुपए और अंत में 40 हजार पर डील तय हुई. आश्चर्यजनक बात यह रही कि रिश्वत की डिमांड उसने कागज और पेड़ के पत्ते पर लिखकर परिवादी को बताई.

एसीबी के एएसपी अमित सिंह बोले... (ETV Bharat Bharatpur)

भनक लगी तो बाइक से भागा: एएसपी अमित सिंह ने बताया कि शिकायत पर एसीबी ने मुख्यालय के निर्देशन में सत्यापन कराया. इसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. सोमवार को झामरी में ट्रैप की कार्रवाई के दौरान जैसे ही परिवादी ने तयशुदा रकम सौंपी, एएसआई को एसीबी पकड़ने पहुंची. इस बीच, भनक लगते ही उदय सिंह ने 40 हजार की राशि फेंक दी और मोटरसाइकिल से भाग गया. एसीबी टीम ने उसका पीछा किया और लुधावई टोल प्लाजा पर उसे पकड़ लिया. आरोपी को डिटेन कर कार्यालय लाया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

