दिवाली पर मिलेगी विशेष ट्रेन में कंफर्म टिकट की सुविधा, दिल्ली-मुंबई के बीच चलेगी एसी स्पेशल

दिवाली पर दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन से कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी और भरतपुर जैसे स्टेशनों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

कोटा होते हुए चलेगी विशेष ट्रेन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
कोटा: दिवाली के त्योहार के मौके पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई और दिल्ली के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. यह पूर्णतः एयर-कंडीशनड सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है, जो कोटा होकर गुजरेगी. इससे कोटा मंडल के कई प्रमुख स्टेशनों को कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन संख्या 09003 मुंबई सेंट्रल से शकूरबस्ती के लिए 15 अक्टूबर से 29 नवंबर तक रोजाना चलेगी. इसी प्रकार वापसी में यह ट्रेन शकूरबस्ती से मुंबई सेंट्रल के लिए 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रोजाना चलेगी. दोनों दिशाओं में यह ट्रेन कुल 46-46 यात्राएं करेगी.

पढ़ें: छुट्टियां मिली, ट्रेनों में टिकट नहीं, दिवाली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे कोचिंग छात्र

ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 10:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:00 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी. बीच में यह कोटा स्टेशन पर रात लगभग 11:30 बजे पहुंचेगी. दिल्ली से मुंबई ट्रेन शकूरबस्ती से सुबह 10:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी. इस ट्रेन में पूरी तरह से थर्ड एसी कोच लगाए गए हैं. यह ट्रेन मुंबई और दिल्ली के बीच बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, भरतपुर, मथुरा, कोसीकला और दिल्ली सफदरगंज जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.

मुंबई सेंट्रल से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन (09003) की टिकट बुकिंग 12 अक्टूबर से IRCTC की वेबसाइट और PRS काउंटर पर शुरू हो जाएगी. वहीं, दिल्ली (शकूरबस्ती) से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेन (09004) की बुकिंग की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी. इस विशेष ट्रेन से कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी और भरतपुर जैसे स्टेशनों के यात्रियों को दिल्ली-मुंबई मार्ग पर सीधी कनेक्टिविटी और सुविधा मिलेगी.

