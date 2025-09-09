ETV Bharat / state

मेरठ में रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी का कंप्रेशर फटा, धमाका सुन मची अफरातफरी

स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी के आउटडोर में आग लगी. ( Photo Credit; fire brigade team )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 9, 2025 at 8:44 PM IST | Updated : September 9, 2025 at 8:55 PM IST 2 Min Read

मेरठ : पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी का कंप्रेशर अचानक फट गया. एसी के आउटडोर में आग लग गई. तेज धमाका और धुआं निकलता देख अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया. भामाशाह पार्क में पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की श्रीराम कथा चल रही है. मंगलवार को कथा का दूसरा दिन था. जैसे ही कथा शुरू हुई मंच के पीछे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आउटडोर में आग लग गई. मंच के पीछे रखा था एसी का आउटडोर. (Photo Credit; fire brigade team)

Last Updated : September 9, 2025 at 8:55 PM IST