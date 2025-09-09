ETV Bharat / state

मेरठ में रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी का कंप्रेशर फटा, धमाका सुन मची अफरातफरी

मंच के पीछे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आउटडोर में आग लग गई. फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया.

स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी के आउटडोर में आग लगी.
स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी के आउटडोर में आग लगी. (Photo Credit; fire brigade team)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:44 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी का कंप्रेशर अचानक फट गया. एसी के आउटडोर में आग लग गई. तेज धमाका और धुआं निकलता देख अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया.

भामाशाह पार्क में पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की श्रीराम कथा चल रही है. मंगलवार को कथा का दूसरा दिन था. जैसे ही कथा शुरू हुई मंच के पीछे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आउटडोर में आग लग गई.

मंच के पीछे रखा था एसी का आउटडोर.
मंच के पीछे रखा था एसी का आउटडोर. (Photo Credit; fire brigade team)

तेज ब्लास्ट और धुआं देख भजन मंडली में शामिल लोग वाद्य यंत्र छोड़कर खड़े हो गए. पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फायर ब्रिगेडकर्मियों ने तत्काल अग्निशमन यंत्रों की सहायता से आग पर काबू पाया.

वहीं धमाके की आवाज सुन स्वामी रामभद्राचार्य ने शिष्यों ने पूछा. शिष्यों ने घटना के बारे में बताया. इस दौरान कुछ देर के लिए कथा रुकी रही. हालात सामान्य होने पर फिर कथा शुरू हुई. मीडिया प्रभारी आशीष ने बताया कि कथा के दौरान एसी के आउटपुट यूनिट का कंप्रेशर फट गया था. तत्काल ही उस पर काबू पा लिया गया था, कोई समस्या नहीं है.

भामाशाह पार्क में चल रही है कथा.
भामाशाह पार्क में चल रही है कथा. (Photo Credit; Media cell)

बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से कथा स्थल पर जलभराव हो गया है. वैकल्पिक व्यवस्था करके मंच के आसपास इंतजाम किया गया है. काफी बड़ा जर्मन हैंगर लगाने के बाद भी कथा सुनने वालों की संख्या कम ही रही.

यह भी पढ़ें : जनता की शिकायतों को निपटाने में देवीपाटन मंडल पहले नंबर पर, मिर्जापुर जोन सेकेंड, जानिए टॉप 5 में किसे मिली जगह

Last Updated : September 9, 2025 at 8:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MEERUT NEWSAC COMPRESSOR EXPLODES IN MEERUTRAMBHADRACHARYA KATHA IN MEERUTमेरठ में एसी का कंप्रेशर फटाMEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.