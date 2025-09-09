मेरठ में रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी का कंप्रेशर फटा, धमाका सुन मची अफरातफरी
मंच के पीछे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आउटडोर में आग लग गई. फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया.
मेरठ : पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा के दौरान एसी का कंप्रेशर अचानक फट गया. एसी के आउटडोर में आग लग गई. तेज धमाका और धुआं निकलता देख अफरातफरी मच गई. मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया.
भामाशाह पार्क में पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की श्रीराम कथा चल रही है. मंगलवार को कथा का दूसरा दिन था. जैसे ही कथा शुरू हुई मंच के पीछे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आउटडोर में आग लग गई.
तेज ब्लास्ट और धुआं देख भजन मंडली में शामिल लोग वाद्य यंत्र छोड़कर खड़े हो गए. पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फायर ब्रिगेडकर्मियों ने तत्काल अग्निशमन यंत्रों की सहायता से आग पर काबू पाया.
वहीं धमाके की आवाज सुन स्वामी रामभद्राचार्य ने शिष्यों ने पूछा. शिष्यों ने घटना के बारे में बताया. इस दौरान कुछ देर के लिए कथा रुकी रही. हालात सामान्य होने पर फिर कथा शुरू हुई. मीडिया प्रभारी आशीष ने बताया कि कथा के दौरान एसी के आउटपुट यूनिट का कंप्रेशर फट गया था. तत्काल ही उस पर काबू पा लिया गया था, कोई समस्या नहीं है.
बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से कथा स्थल पर जलभराव हो गया है. वैकल्पिक व्यवस्था करके मंच के आसपास इंतजाम किया गया है. काफी बड़ा जर्मन हैंगर लगाने के बाद भी कथा सुनने वालों की संख्या कम ही रही.
