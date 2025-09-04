ETV Bharat / state

लखनऊ में ABVP कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास पर किया पथराव, फूंका पुतला, पुलिस से हुई झड़प

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया.

ABVP कार्यकर्ताओं ने मंत्री आवास का घेराव कर किया हंगामा.
ABVP कार्यकर्ताओं ने मंत्री आवास का घेराव कर किया हंगामा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 12:24 AM IST

लखनऊ : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) कार्यकर्ताओं ने बुधवार रात मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. नारेबाजी करते हुए घर पर पथराव भी किया और पुतला फूंका. हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस की कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई. उग्र कार्यकर्ताओं ने कई पुलिसकर्मियों के नेम प्लेट तक नोच दिए.

अचानक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मंत्री ओपी राजभर के आवास पर पहुंचे. पुतला फूंका और नारेबाजी करने लगे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शकारियों को हटाने की कोशिश की तो वे और उग्र हो गए. पुलिस से नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई. इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी मंत्री आवास के गेट पर चढ़ने लगे. आवास के अंदर ईंट पत्थर और जूते चप्पल तक फेंके. प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाते हुए मंत्री को बाहर निकालने के लिए कहा.

एबीवीपी के सदस्य पुष्पेंद्र वाजपेई ने कहा कि विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा और अनुशासित संगठन है. ओपी राजभर खुद गुंडा है और गुंडई के दम पर सरकार में आए हैं. जीवन भर गुंडई करने वाला जाति को लेकर राजनीति करने वाला हमको गुंडा कह रहा है. जब तक इनका इस्तीफा नहीं ले लेंगे छोड़ेंगे नहीं. पूरे प्रदेश में उनके पुतले जलाए जाएंगे.

वहीं एबीपी के सदस्य विकास ने कहा कि मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अनुशासित और छात्र हितेषी संगठन को लेकर जो विवादित बयान दिया है. वह निंदनीय है, उन्होंने कहा कि हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. बाराबंकी स्थित श्रीरामस्वरूप विश्वविद्यालय में जिस प्रकार एबीवीपी के सदस्यों और अन्य लोगों पर लाठी बरसाई गई वह बेहद शर्मनाक है.

जानकारी के अनुसार, बाराबंकी में श्रीरामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में पुलिसिया एक्शन पर ओपी राजभर ने टिप्पणी की थी. उन्होंने ABVP कार्यकर्ताओं को गुंडा तक कह दिया था. इससे नाराज कार्यकर्ताओं का एक समूह उनके सरकारी आवास पर पहुंचा और उनका पुतला फूंका. ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर वीडियो बयान में दावा किया कि उनके पिता के आवास पर पत्थर फेंके गए.

अरुण राजभर का आरोप- गाली गलौज हुई और पथराव किया : सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि लखनऊ आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर फेंके और गाली दी गई. अति पिछड़े वर्ग के नेता का साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है. यह गुंडागर्दी है. उन्होंने मांग की है कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे. अरुण ने कहा कि आवास के बाहर लोगों ने जो किया वह छात्र का परिचय नहीं हो सकता है.

उन्होंने कहा कि राजभर को गाली देकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को अपशब्द कहा जा रहा है. अरुण ने कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो वह सीएम, पीएम और संबंधित अधिकारियों के पास जाए. देश कानून और संविधान से चलेगा. अपने पूरे बयान के दौरान अरुण राजभर ने एक बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का जिक्र नहीं किया. उन्होंने कहा कि यह सब केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है. यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है.

