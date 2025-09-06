ETV Bharat / state

सीतापुर में ABVP कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा; मशाल जुलूस निकाला, जमकर की नारेबाजी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक अमन शांडिल्य ने बताया कि छात्र-छात्राओं पर लाठीचार्ज गलत था. कार्रवाई होनी चाहिए.

सीतापुर में ABVP कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा.
सीतापुर में ABVP कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:22 AM IST

2 Min Read

सीतापुर: बाराबंकी श्रीराम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) कार्यकर्ताओं बाराबंकी पुलिस-प्रशासन के खिलाफ सीतापुर में नारेबाजी की. मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध-प्रदर्शन किया. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मशाल जुलूस निकालकर अपना गुस्सा प्रकट किया.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक हर्षित पांडेय ने कहा कि अगर 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे भी बड़ा विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर द्वारा प्रदेशव्यापी मसाल जुलूस निकाला गया. बीते दिनों श्रीराम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं पर पुलिस-प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया था. इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र कार्यकर्ता और दूसरे छात्र-छात्राएं घायल हुए थे. कार्यकर्ता इसी का विरोध कर रहे हैं.

ABVP कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला. (Video Credit: ETV Bharat)

सीतापुर में निकाले गए जुलूस के दौरान बाराबंकी प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस-प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक अमन शांडिल्य ने बताया कि छात्र-छात्राओं के साथ हुआ कृत्य बेहद निंदनीय है. उचित कार्रवाई नहीं हो रही है.

मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार यूनिवर्सिटी के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. लाठीचार्ज में संलिप्त सभी दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होनी चाहिए. मशाल जुलूस में नगर सह मंत्री अनुराग मिश्र, हर्षित पांडेय, शिवम वर्मा, आशुतोष पांडेय, हर्षित मिश्रा, संदेश मिश्रा, प्रबल बाजपेई, सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता, आर्यन मिश्रा, रोहित अवस्थी आदि छात्रों की उपस्थिति रही.

क्या है पूरा मामला: बाराबंकी कोतवाली के चिनहट-देवा मार्ग पर स्थित श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय में एलएलबी की मान्यता को लेकर छात्रों में आक्रोश था. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय गेट के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसमें करीब 22 लोग घायल हुए थे. इस मामले में सीएम योगी ने तत्काल सख्त एक्शन लिया और सीओ सिटी को निलंबित कर दिया. नगर कोतवाली प्रभारी को हटा दिया गया. मंडलायुक्त और आईजी अयोध्या ने जांच रिपोर्ट भी सीएम को सौंपी है.

