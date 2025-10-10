ETV Bharat / state

झांसी में एबीवीपी ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री को घेरा, गाड़ी पर फेंके जूते-चप्पल, समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने दौड़ाकर पीटा

मारपीट में चार छात्र घायल हुए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझाकर शांत कराया.

पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री की गाड़ी रोककर किया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
October 10, 2025

झांसी : बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने को लेकर बवाल हो गया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने बीयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुये हंगामा किया. यूनिवर्सिटी के गेट पर पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को रोक लिया और जूते-चप्पल फेंकने लगे. इसके बाद समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं की प्रदर्शनकर रहे छात्रों से झड़प हो गई. मारपीट में चार छात्र घायल हुए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझाकर शांत कराया.

ABVP के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व विधायक दीप नारायण यादव और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की. विरोध में ABVP ने गेट पर ही पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को घेर लिया. वहीं, इस मामले में पूर्व मंत्री का कहना है कि कोई मारपीट नहीं की गई है.

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने बताया कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्रिकल्चर विभाग में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम समाजवादी छात्र सभा के द्वारा आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौटते समय ABVP के कार्यकर्ताओं ने गेट बंद कर दिया. छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा शुरू हो गया.

पूर्व मंत्री की गाड़ी के आगे बैठे प्रदर्शनकारी छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने बताया, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन की कार को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया. कुछ कार्यकर्ता गाड़ी के आगे लेट गए. विश्वविद्यालय का गेट बाहर से बंद कर दिया. ABVP के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी भी की. यह देख समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता भी भड़क गए और प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर पिटाई कर दी.

पूर्व मंत्री की गाड़ी पर फेंके जूते-चप्पल. (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था. इसी दौरान दो पक्षों में किसी बात को लेकर अचानक वाद विवाद हो गया. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. प्रकरण में दोनों पक्षों से बात की गई है. जो भी पक्ष तहरीर देगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

