DUSU Election 2025: एबीवीपी ने जारी किया घोषणापत्र, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार सहित इन मुद्दों पर दिया जोर
एबीवीपी ने अपने घोषणापत्र को 5,000 से अधिक छात्रों से मिले सुझावों पर आधारित बताते हुए जारी किया.
Published : September 13, 2025 at 5:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं. दोनों ही संगठनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा और दिव्यांग छात्रों की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया है. एबीवीपी ने अपने घोषणापत्र को 5,000 से अधिक छात्रों से मिले सुझावों पर आधारित बताते हुए जारी किया. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है.
एबीवीपी ने घोषणापत्र में 10,000 से अधिक छात्रों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने, प्लेसमेंट सेल और जॉब फेयर आयोजित करने का वादा किया गया है. स्वास्थ्य सुविधाओं में अनुदानित बीमा, हेल्थ कार्ड और हर कॉलेज में ओपन जिम के साथ हेल्थ वेलनेस सोसाइटी स्थापित करने की बात कही गई है. जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की आवश्यकता है.
एबीवीपी ने महिला सुरक्षा को लेकर कैंपस में पिंक बूथ, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, आत्मरक्षा शिविर, गर्ल्स हॉस्टल और मोबाइल ऐप जैसी योजनाएं प्रस्तावित की हैं. इसके साथ ही घोषणापत्र में हाई-स्पीड फ्री वाई-फाई, नेट परीक्षा की विशेष कक्षाएं, मुफ्त एआई प्रशिक्षण और दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और विशेष सुविधाओं को शामिल किया गया है. एबीवीपी ने दावा किया है कि वह साल के 365 दिन छात्रों के लिए सक्रिय रहते हुए विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित बनाने की दिशा में काम करेगी.
एबीवीपी की घोषणापत्र की प्रमुख विशेषताएं
- रियायती मेट्रो पास, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, पिंक बूथ और फ्री वाई-फाई शामिल
- दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट और विशेष सुविधाओं का वादा
- अनुदानित स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ कार्ड और कॉलेजों में ओपन जिम/वेलनेस सोसाइटी की योजना
- 10,000 से अधिक छात्रों को इंटर्नशिप, रोजगार मेले, प्लेसमेंट सेल और जॉब फेयर योजनाएं.
- महिला सुरक्षा पर जोर – आत्मरक्षा शिविर, गर्ल्स हॉस्टल, पिंक बूथ और मोबाइल ऐप.
- ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति
- खेल को बढ़ावा देने का वादा, खेल सामग्री, आहार और प्रतियोगिताएं
- मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और काउंसिलिंग सेशन की व्यवस्था
- नई छात्रावास सुविधा, शुद्ध पेयजल, हर 100 मीटर पर वॉटर कूलर
- मुफ्त AI ट्रेनिंग, MOOC क्लासेस, नेट परीक्षा विशेष कक्षाएं और क्षेत्रीय भाषाओं में नोट्स.
- आधिकारिक सूचनाओं का डिजिटल माध्यम से प्रसारण
- 365 दिन छात्रों के लिए सक्रिय रहने का दावा, सभी चारों सीटें जीतने का लक्ष्य.
एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सोलंकी ने कहा एबीवीपी का घोषणापत्र छात्रों के वास्तविक मुद्दों को रेखांकित करता है. रियायती मेट्रो पास, दिव्यांग और महिला छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता देकर हम 365 दिन छात्रहित के लिए कार्य करने को संकल्पित हैं. अध्यक्ष पद प्रत्याशी आर्यन मान ने कहा कि डूसू के तहत खेल सुविधाओं, दिव्यांग-अनुकूल परिसरों, और निःशुल्क वाई-फाई जैसे मुद्दों पर कार्य कर दिल्ली विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर ले जाया जाएगा.
उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी गोविंद तंवर ने कहा एबीवीपी साल भर छात्रों के लिए सक्रिय रहती है. इस वर्ष प्लेसमेंट सेल, जॉब फेयर, और AI सर्टिफिकेशन जैसे कदमों से हम छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाएंगे. सचिव पद प्रत्याशी कुणाल चौधरी ने स्वास्थ्य बीमा, ओपन जिम, और स्वास्थ्य वेलनेस सोसाइटी जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए विश्वास जताया कि एबीवीपी सभी सीटों पर विजयी होगी. वहीं, संयुक्त-सचिव पद प्रत्याशी दीपिका झा ने कहा महिला छात्रावास, पिंक बूथ, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर एबीवीपी निरंतर कार्य करेगी ताकि विश्वविद्यालय की छवि और सशक्त हो.
