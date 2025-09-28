ETV Bharat / state

बाड़मेर में सतीश पूनिया ने 200 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया, नशे से दूर रहने और शिक्षा पर दिया जोर

बाड़मेर में वीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह. सतीश पूनिया ने युवाओं को प्रेरित किया और नशे के खिलाफ लड़ाई का संदेश दिया.

सतीश पूनिया ने प्रतिभाओं का सम्मान किया
सतीश पूनिया ने प्रतिभाओं का सम्मान किया (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 8:42 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जिले में हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ओर से बाड़मेर शहर के भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित वीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.

कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, सामाजिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 200 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. वक्ताओं ने वीर बाला कालीबाई के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला.

भाजपा नेता सतीश पूनिया (ETV Bharat Barmer)

इसे भी पढ़ें- भाजपा नेताओं ने किसान सम्मेलन में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, निशाने पर रही गहलोत सरकार

सतीश पूनिया ने युवाओं को प्रेरित किया: युवाओं को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि नई पीढ़ी और जेनजी के युग में युवाओं का आदर्श सिर्फ फिल्म स्टार या सोशल मीडिया फेम व्यक्ति नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि जब तक यह देश और लोकतंत्र रहेगा, सरदार भगतसिंह की प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी.

पूनिया ने कहा कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वह है, जिसके एक हाथ में किताब और दूसरे में तिरंगा है. ऐसे युवाओं के मन-मस्तिष्क में पढ़ाई और नौकरी के साथ देश और समाज की चिंता रहती है. उन्होंने कहा कि देश की ताकत युवा है. सरकारों की सीमाएं और मर्यादाएं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देश के नौजवान और विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन ही लड़ सकते हैं.

नशे के खिलाफ संदेश: सतीश पूनिया ने नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा और राजस्थान के युवा सबसे ज्यादा प्रभावित नशे से हुए हैं. उन्होंने युवाओं से नशा छोड़ने का आग्रह किया और कहा कि बदलाव की शुरुआत अपने आप से करनी होगी. उन्होंने लोगों से संकल्प के साथ नशे के खिलाफ लड़ने की अपील की. पूनिया ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के इस प्रतिभा सम्मान समारोह से उठी यह गूंज राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान तक जानी चाहिए कि विद्यार्थी परिषद की छात्र शक्ति ने नशे के खिलाफ कमर कस ली है.

इस कार्यक्रम में एबीवीपी जोधपुर प्रांत संगठन मंत्री अभिमन्यु सिंह राणा, माधव महाविद्यालय बाड़मेर के निर्देशक गोपाल सिंह राजपुरोहित और एबीवीपी के पूर्व जिला संयोजक गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की. इस अवसर पर चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल और स्वरूप सिंह खारा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं. बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और युवा शक्ति भी मौजूद रही.

इसे भी पढ़ें- Udaipur News : उदयपुर में हुई भाजपा की जिला कार्यसमिति की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना

Last Updated : September 28, 2025 at 8:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SATISH POONIARAJASTHAN YOUTH EVENTवीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्माननशा मुक्तिABVP TALENT AWARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत के H-1B वीजा टैलेंट पर कनाडा की नजर, टेक पेशेवरों को बुलाने की तैयारी में PM कार्नी

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम

28 सितंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.