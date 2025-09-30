ETV Bharat / state

ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी पर नकल के आरोप, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, बेनीवाल ने कही ये बात

एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 30, 2025 at 1:12 PM IST 2 Min Read

जोधपुर : जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में चल रही सेमेस्टर परीक्षा में MA हिंदी सेकंड सेमेस्टर के पेपर में जोधपुर में एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी पर परीक्षा में नकल करने के आरोप लगे हैं. इस घटना को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई की ओर से जेएनवीयू के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा. इस घटना को लेकर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्व में मंत्री की पुत्री यहां नकल करते पकड़ी गई थी. इसका मामला रफा-दफा कर दिया. अब एबीवीपी की पदाधिकारी नकल करती पकड़ी गई है. अब इस मामले में पार्टी का क्या रुख रहेगा? सत्ता के दम पर पूरी पार्टी इस मामले की रफा दफा करने में जुटी है. वहीं, एनएसयूआई जोधपुर के जिला अध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने सोशल मीडिया पर मांग की है कि एबीवीपी संगठन ऐसे दायित्व पर बैठे पदाधिकारी को तुरंत दायित्व मुक्त करें. जोधपुर में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन. (ETV Bharat Jodhpur)