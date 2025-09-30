ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी पर नकल के आरोप, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, बेनीवाल ने कही ये बात
जोधपुर में एबीवीपी की प्रांत मंत्री के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है. जानिए पूरा मामला
Published : September 30, 2025 at 1:12 PM IST
जोधपुर : जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में चल रही सेमेस्टर परीक्षा में MA हिंदी सेकंड सेमेस्टर के पेपर में जोधपुर में एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी पर परीक्षा में नकल करने के आरोप लगे हैं. इस घटना को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई की ओर से जेएनवीयू के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा.
इस घटना को लेकर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्व में मंत्री की पुत्री यहां नकल करते पकड़ी गई थी. इसका मामला रफा-दफा कर दिया. अब एबीवीपी की पदाधिकारी नकल करती पकड़ी गई है. अब इस मामले में पार्टी का क्या रुख रहेगा? सत्ता के दम पर पूरी पार्टी इस मामले की रफा दफा करने में जुटी है. वहीं, एनएसयूआई जोधपुर के जिला अध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने सोशल मीडिया पर मांग की है कि एबीवीपी संगठन ऐसे दायित्व पर बैठे पदाधिकारी को तुरंत दायित्व मुक्त करें.
NSUI ने किया प्रदर्शन : कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के सामने मंगलवार सुबह प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि एबीवीपी ऐसे पदाधिकारी को हटाएं. बबलू सोलंकी ने आरोप लगाया कि पूनम भाटी मोबाइल से नकल कर रही थी उसकी कॉपी बदल दी गई, लेकिन मोबाइल उसे वापस लौटा दिया. हम मांग करते हैं कि नकल मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
पहले जोधपुर स्थित MBM यूनिवर्सिटी में राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री नकल करते हुए पकड़ी गई और अब भाजपा के ही छात्र संघठन ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नकल करते हुए पकड़ी गई,सत्ता के दम पर इस मामले को दबाने के…— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) September 29, 2025
प्रांत मंत्री हैं पूनम भाटी : पूनम भाटी को इसी साल जनवरी 2025 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत मंत्री बनाया गया था. पूनम विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत छात्रों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में हमेशा आगे रहीं हैं. भाटी जैसलमेर जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने 2024 में NSS के माध्यम से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली राष्ट्रीय परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था.