ETV Bharat / state

ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी पर नकल के आरोप, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, बेनीवाल ने कही ये बात

जोधपुर में एबीवीपी की प्रांत मंत्री के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है. जानिए पूरा मामला

एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है
एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में चल रही सेमेस्टर परीक्षा में MA हिंदी सेकंड सेमेस्टर के पेपर में जोधपुर में एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी पर परीक्षा में नकल करने के आरोप लगे हैं. इस घटना को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई की ओर से जेएनवीयू के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा.

इस घटना को लेकर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्व में मंत्री की पुत्री यहां नकल करते पकड़ी गई थी. इसका मामला रफा-दफा कर दिया. अब एबीवीपी की पदाधिकारी नकल करती पकड़ी गई है. अब इस मामले में पार्टी का क्या रुख रहेगा? सत्ता के दम पर पूरी पार्टी इस मामले की रफा दफा करने में जुटी है. वहीं, एनएसयूआई जोधपुर के जिला अध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने सोशल मीडिया पर मांग की है कि एबीवीपी संगठन ऐसे दायित्व पर बैठे पदाधिकारी को तुरंत दायित्व मुक्त करें.

जोधपुर में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. ब्लूटूथ से नकल कर महिला अधिकारिता विभाग में बनी सुपरवाइजर, SOG ने किया गिरफ्तार

NSUI ने किया प्रदर्शन : कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के सामने मंगलवार सुबह प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि एबीवीपी ऐसे पदाधिकारी को हटाएं. बबलू सोलंकी ने आरोप लगाया कि पूनम भाटी मोबाइल से नकल कर रही थी उसकी कॉपी बदल दी गई, लेकिन मोबाइल उसे वापस लौटा दिया. हम मांग करते हैं कि नकल मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

प्रांत मंत्री हैं पूनम भाटी : पूनम भाटी को इसी साल जनवरी 2025 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत मंत्री बनाया गया था. पूनम विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत छात्रों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में हमेशा आगे रहीं हैं. भाटी जैसलमेर जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने 2024 में NSS के माध्यम से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली राष्ट्रीय परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

POONAM BHATI ALLEGED OF CHEATINGCHEATING IN SEMESTER EXAM IN JNVUएबीवीपी की प्रांत मंत्री पर आरोपNSUI PROTEST OUTSIDE JNVU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.