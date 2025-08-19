जबलपुर : शहर में इन दिनों आयुर्वेद विशेषज्ञों का जमावड़ा है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं. दरअसल, यह आयोजिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया है, जिसमें आयुर्वेद यूनानी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े विषय विशेषज्ञों को बुलायी गया है. इस वर्ष यह आयोजन जबलपुर में हो रहा है, जिसमें आयुर्वेद से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.

आयुर्वेदिक शिक्षा का वैसा प्रभाव क्यों नहीं?

आयुर्वेद पर भारतीयों को बहुत गर्व है पर लेकिन इसी आयुर्वेद को जब कोई छात्र बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन पढ़कर पूरा करता है तो वह समझ में वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाता जैसा प्रभाव एलोपैथिक दवा की पढ़ाई करने वाला एमबीबीएस डॉक्टर छोड़ता है. बल्कि बीएएमएस डॉक्टर भी एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं. सेमिनार में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा की गई.

आयुर्वेद को एलोपैथी से बेहतर करने की अनोखी कोशिश (Etv Bharat)

आयुर्वेद के जरिए इलाज करवाने वाले लोग भी पूरे भरोसे में नहीं रहते कि वे आयुर्वेद के जरिए ठीक हो ही जाएंगे. इसी समस्या का निदान करने के लिए भारत सरकार ने 2021 में भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया था. यह आयोग आयुर्वेद यूनानी सिद्धा और सोवा रिग्पा के जरिए होने वाली चिकित्सा शिक्षा के संस्थानों की मान्यता देता है.

आयुर्वेद के गौरव को फिर लौटाना है

इस आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी एल मेहरा ने बताया, '' भारत सरकार ने हमें यह निर्देशित किया है कि आयुर्वेद के गौरव को हमें फिर से स्थापित करना है. इस समस्या का निदान आयुर्वेदिक कॉलेज से शुरू किया जा रहा है क्योंकि जब शिक्षा अच्छी होगी तभी अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे. अब हमने आयुर्वेदिक कॉलेज को मान्यता देने के नियम बहुत कड़े कर दिए हैं. जब तक आयुर्वेदिक कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ नहीं होता, विषय विशेषज्ञ नहीं होते तब तक कॉलेज को मानता नहीं दी जाती. इसके साथ ही आयुर्वेदिक कॉलेज की अस्पताल का फंक्शनल होना भी बहुत जरूरी है.''

तीन दिनों तक चलेगा आयुर्वेद पर विचार-विमर्श (Etv Bharat)

डॉ. मेहरा का कहना है कि इस तरीके से आयुर्वेद पढ़कर निकलने वाले छात्र संख्या में भले ही कम होंगे लेकिन वे सही महीना में आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे.

चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद को देना है बढ़ावा

मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को नियंत्रित करने वाली यूनिवर्सिटी सुश्रुत आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अशोक खंडेलवाल ने बताया, '' बहुत जल्द मध्य प्रदेश में एक आदर्श आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना करवाने जा रहे हैं, जिसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन आयुर्वेदिक मेडिसिन की तर्ज पर तैयार किया जाएगा. अभी इस तरह का प्रयोग कई एलोपैथिक विधाओं में किया गया है.'' डॉ. अशोक खंडेलवाल का कहना है कि एक देश एक चिकित्सा के मामले में भी हम आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते हैं. भारत अमेरिका संबंध का हवाला देते हुए डॉक्टर अशोक खंडेलवाल ने कहा, '' वर्तमान परिस्थितियों में हमें देश के भीतर की चिकित्सा पद्धतियों पर ज्यादा भरोसा करना होगा.''

तीन दिनों तक चलेगा आयुर्वेद पर विचार-विमर्श

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता माखन शर्मा ने बताया, '' तीन दिन के विचार विमर्श के बाद यदि कुछ ऐसा निकल कर सामने आता है जो भारतीय चिकित्सा पद्धति को बेहतर करने के लिए जरूरी होगा तो उसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा. इसी उद्देश्य से जबलपुर में देशभर से आयुर्वेद की विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है. यह आयोजन जबलपुर में तीन दिनों तक चलेगा. जबलपुर के घंटाघर ऑडिटोरियम में इसे आयोजित किया गया है.''