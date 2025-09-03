ETV Bharat / state

काशीपुर राधेहरि महाविद्यालय में एबीवीपी की सभी मांगें हुईं पूरी, सांसद अजय भट्ट ने तुड़वाई भूख हड़ताल - KASHIPUR RADHEHARI COLLEGE STRIKE

काशीपुर महाविद्यालय में एबीवीपी का 25 अगस्त से धरना और भूख हड़ताल चल रही थी

KASHIPUR RADHEHARI COLLEGE STRIKE
काशीपुर में छात्रों की भूख हड़ताल समाप्त (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 1:18 PM IST

काशीपुर: राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा छात्र छात्राओं की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा धरना और भूख हड़ताल तूल पकड़ते जा रहे थे. मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता पेट्रोल की बोतल के साथ आत्मदाह करने महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए.

काशीपुर महाविद्यालय में एबीवीपी का धरना समाप्त: मामला बढ़ता देख स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी मय दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ महाविद्यालय पहुंच गए. इस दौरान नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट भी मौके पर पहुंच गए. एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा रखी गई पांच सूत्रीय मांगें पूरी होने के बाद उसका लिखित में आश्वासन आते ही, खुशी की लहर दौड़ गई. इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि छात्र छात्राओं की पांचों मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मान लिया गया है.

शिक्षा मंत्री ने छात्रों की सभी मांगें मानीं: काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पांच सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 25 अगस्त से धरना चल रहा था. धरना प्रदर्शन से शुरू हुआ सिलसिला भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल पहुंचाने तक जारी रहा. स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मान मनौव्वल से गुजरते हुए धरना प्रदर्शन में मंगलवार को तब अजीब-ओ-गरीब स्थिति हो गई जब एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पेट्रोल की बोतल के साथ आत्मदाह करने के इरादे से महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए.

सांसद अजय भट्ट ने तुड़वाया अनशन: मामला बढ़ता देख स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ महाविद्यालय पहुंच गए. इस दौरान नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट भी मौके पर पहुंच गए. पांच सूत्रीय मांगें पूरी होने के बाद उसका लिखित में आश्वासन आते ही कार्यकर्ता अनशन तोड़ने और धरना समाप्त करने को राजी हो गए.

भट्ट ने कहा ये छात्रों की जीत है: इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है. इसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल समाप्त हो गई है. उन्होंने कहा कि 20 से 25 करोड़ रुपए डिग्री कॉलेज के होने वाले कार्यों के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं. उन्होंने अनशनकारी छात्रों को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी ने अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रखा और सरकार ने आपकी सभी मांगों को माना है, इसमें आपकी जीत हुई है.

आंदोलनकारी छात्र ने मांगें मानने पर खुशी जताई : वहीं इस दौरान अनशनकारी छात्र रिंकु बिष्ट ने कहा कि उनका आंदोलन 25 अगस्त की शाम से ही शुरू हो गया था. 26 अगस्त से वह स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ गए थे. इसके बाद स्वास्थ्य टीम के द्वारा उनकी तबीयत खराब होने की बात कहने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था. उन्होंने सांसद अजय भट्ट तथा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें पूरा किया.

प्राचार्य ने कहा अब पढ़ाई शुरू हो: वहीं काशीपुर के राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव ने अनशनकारी छात्रों की मागों को विस्तार से बताते हुए कहा कि मैं सभी अनशनकारी छात्रों को धन्यवाद देते हुए कहती हूं कि वह अब महाविद्यालय की आगे की गतिविधि शुरू करें. छात्र छात्राओं की पांचों मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मान लिया गया है.
