ETV Bharat / state

कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में भी ABVP दबदबा, प्रमुख कॉलेजों में सभी पदों पर किया क्लीन स्वीप

विवेकानंद कॉलेज में एबीवीपी की हिमांशी सोनी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मनीषा ने जीत दर्ज की.

डूसू चुनाव 2025
डूसू चुनाव 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 5:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के साथ ही कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में भी एबीवीपी का पलड़ा भारी रहा है. कालकाजी स्थित देशबंधु कॉलेज छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर जीत दर्ज की. कॉलेज के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि देशबंधु कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर आर्यन सोनी ने जीत दर्ज की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर बिंदु साहनी ने परचम लहराया है. दोनों प्रत्याशी एबीवीपी समर्थित थे. इसके अलावा सचिव पद पर श्रेया सिंह ने जीत दर्ज की तो संयुक्त सचिव पद पर जतिन खट्टर ने परचम लहराया. साथ ही कॉलेज में दो काउंसलरों के पद पर नितेश प्रताप सिंह और भौमिक त्यागी ने जीत दर्ज की.

वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर के गांव मलीरा निवासी भौमिक त्यागी ने पहले राउंड से ही मजबूत बढ़त बनाए रखी और अंततः जीत दर्ज की. भौमिक त्यागी इससे पहले संयुक्त सचिव पद पर भी विजेता रह चुके हैं. प्रोफेसर कमल गुप्ता ने बताया कि कॉलेज छात्र संघ में कुल छह पदों पर चुनाव हुआ था. इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के साथ ही सेंट्रल काउंसलर के दो पद शामिल हैं. वहीं, विवेक विहार स्थित विवेकानंद महिला कॉलेज में भी पिछले साल की तरह इस साल भी एबीवीपी पैनल ने जीत दर्ज की.

उधर, विवेकानंद कॉलेज में एबीवीपी की हिमांशी सोनी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मनीषा, सचिव पद पर एबीवीपी की ही सिद्दक सैनी, संयुक्त सचिव पद पर गरिमा तोमर और कोषाध्यक्ष के पद पर समीक्षा नागर ने जीत दर्ज की. इसके अलावा सेंट्रल काउंसलर के दो पदों पर तनिशा तंवर और वंशिका भड़ाना ने जीत दर्ज की.

मिरांडा हाउस और हिन्दू कॉलेज में भी एबीवीपी का परचम: श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन में एबीवीपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी चारों पदों पर जीत दर्ज की. इसके साथ ही भगिनी निवेदिता कॉलेज छात्रसंघ में भी एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया. इसके अलावा श्री गुरू तेग बहादुर खालसा (एसजीटीबी) कॉलेज में बहुमत के साथ एबीवीपी ने छह में से 4 सीटें जीती. वहीं, जाकिर हुसैन मार्निंग कॉलेज में भी बहुमत के साथ 5 सीटों पर जीत दर्ज की है. इसके अलावा डीयू के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में शामिल मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, श्याम लाल कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजों में भी अलग-अलग पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की.

लेफ्ट ने भी खोला खाता: वहीं, कुछ कॉलेजों में एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने भी कॉलेज छात्र संघ के पदों पर जीत दर्ज की. एक दो सीट पर लेफ्ट ने भी जीत दर्ज कर अपना खाता खोला. वहीं, श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग में इस बार परिवर्तन देखने को मिला, जहां एबीवीपी ने इस बार एनएसयूआई के पैनल को हराकर जीत दर्ज की. पिछले साल के चुनाव में श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग में एनएसयूआई के पैनल ने जीत दर्ज की थी. वहीं, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में पिछले साल की तरह इस साल भी एबीवीपी के पैनल ने जीत दर्ज की.

कॉलेज कराते हैं अलग चुनाव: बता दें कि, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में डीयू के 47 कॉलेज और पांच डिपार्टमेंट सहित कुल 52 संस्थान शामिल हैं. इसके अलावा 17 कॉलेज जो डूसू में शामिल नहीं हैं वह अपना कॉलेज छात्र संघ जा अलग चुनाव कराते हैं. वहीं, जो कॉलेज डूसू में शामिल हैं उनमें कॉलेज छात्र संघ का चुनाव भी डूसू के साथ ही होता है. इनमें हिन्दू कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहा जाता है.

यह भी पढ़ें-

DUSU चुनाव परिणाम 2025: ABVP को अध्यक्ष समेत तीन पदों पर मिली जीत, उपाध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा

ABVP के आर्यन मान, कुणाल चौधरी, दीपिका झा को मिली जीत, NSUI को एक सीट

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSU ELECTION 2025DU COLLEGE STUDENT UNION ELECTIONदिल्ली विश्वविद्यालयडूसू चुनाव 2025DUSU ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.