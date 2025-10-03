ETV Bharat / state

JNU में दुर्गा पूजा शोभायात्रा व रावण दहन को लेकर बवाल, फिर भिड़े ABVP और लेफ्ट समर्थक छात्र

नई दिल्ली: दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गुरुवार शाम को एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और वामपंथी छात्र समूहों के बीच जमकर बवाल हो गया. खबर एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह विवाद रावण के पुतले पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों उमर खालिद व शरजील इमाम की तस्वीर लगाने और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी करने को लेकर हुआ. इस दौरान एबीवीपी ने आरोप लगाया कि वामपंथी छात्र समूहों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा पर हमला किया, जबकि वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर राजनीतिक प्रचार के लिए रावण दहन कार्यक्रम के जरिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. इस मुद्दे पर जेएनयू प्रशासन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

एबीवीपी का वामपंथी संगठनों पर आरोप

एबीवीपी ने एक बयान में कहा कि आइसा, एसएफआई और डीएसएफ समेत वामपंथी समूहों ने शाम करीब सात बजे साबरमती टी-पॉइंट के पास विसर्जन शोभायात्रा पर हमला किया. एबीवीपी ने दावा किया कि पथराव और दुर्व्यवहार में कई छात्र और छात्राएं घायल हो गए. एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा, ‘‘यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन पर हमला नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय की उत्सव परंपरा और छात्रों की आस्था पर सीधा हमला है. एबीवीपी किसी भी कीमत पर इस तरह की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगी.’’

आइसा ने एबीवीपी के आरोपों को किया खारिज

एबीवीपी के जेएनयू मंत्री प्रवीण पीयूष ने आरोप लगाया कि दुर्गा विसर्जन जैसे पवित्र अनुष्ठान के दौरान पथराव और यहां तक कि छात्राओं पर हमला करना निंदनीय और शर्मनाक है. उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की. हालांकि, वाम दलों से संबद्ध ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (आइसा) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और एबीवीपी पर ‘‘राजनीतिक प्रचार के लिए धर्म का इस्तेमाल’’ करने का आरोप लगाया.